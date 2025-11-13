Мариинка представит проект "Симфония инноваций"

Мультимедийный спектакль сочетает в себе классику и новейшие технологии

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр представит на исторической сцене мультимедийный спектакль "Симфония инноваций", сочетающий классическую музыку и новейшие технологии, сообщила пресс-служба театра.

"Сюжет спектакля-перформанса строится вокруг диалога выдающихся музыкальных деятелей прошлого - Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Сергея Прокофьева - с инновациями XXI века, демонстрируя, как передовые технологии могут сочетаться с культурным наследием", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что организатором показа выступает Росконцерт при поддержке Министерства культуры РФ.

Пресс-служба приводит слова организаторов, убежденных, что "сочетание классической музыки с новейшими технологическими достижениями позволит не только сохранить богатое музыкальное наследие, но и придать ему новый облик, привлечь интерес широкой молодой аудитории".

В спектакле-перформансе примут участие Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина, пианисты Ева Геворгян, Арсений Тарасевич-Николаев, Константин Хачикян, виолончелист Василий Степанов, скрипач Равиль Ислямов, певцы Полина Шабунина и Глеб Перязев.