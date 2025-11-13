В Санкт-Петербурге прошла премьера фильма "Авиатор" по роману Водолазкина

Саундтреки к картине написал Максим Фадеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Премьера фильма "Авиатор" режиссера Егора Михалкова-Кончаловского по роману российского писателя Евгения Водолазкина состоялась в Национальном драматическом театре России (Александринском театре), передает корреспондент ТАСС. Картину представили режиссер и автор романа, а также продюсер Сергей Катышев, актеры Александр Горбатов, Дарья Кухарских, Илья Коробко и другие.

"Время сегодня - это роскошь, и у нас было много разговоров о времени в контексте этого проекта. Делать кино медленно и спокойно в наши дни не всегда получается. Мы все отвыкли от этого, но благодаря нашей команде у нас был этот ресурс - как на подготовку, так и на съемки и постпродакшн. Я очень благодарен Евгению Германовичу [Водолазкину] за понимание и внимательное отношение к тому, что мы делаем, а также за его присутствие и помощь на каждом этапе адаптации сценария к экрану", - поблагодарил со сцены Михалков-Кончаловский команду фильма.

Кроме того, публику ожидало выступление Водолазкина и Горбатова. Со сцены они прочли небольшой отрывок из романа. Поблагодарить команду вышел и продюсер проекта Катышев. "Работать с такими людьми - это настоящее счастье. Мне очень хочется, чтобы наши зрители сегодня насладились фильмом", - объявил он.

Сюжет картины

История фильма разворачивается в 2026 году. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти 100 лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Чтобы найти место в новой реальности, ему нужно восстановить историю своей жизни и эксперимента вековой давности. "Наш фильм о том, что любовь преодолевает время", - отметил в беседе с ТАСС Водолазкин. "Мы с командой действовали коллегиально и в первую очередь думали о том, чтобы укрепить основные конфликтные линии произведения. Мы сделали их более острыми. Получилось хорошо!", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС автор романа отмечал, что кино сильно отличается от литературной версии. Например, на передний план выходит доктор Гейгер, роль которого исполнил Константин Хабенский. Видоизменился и Сева Чистов, которого сыграл Илья Коробко. В беседе с ТАСС актер поделился, что на передний план у своего героя он хотел вывести чувство страха. "В самом романе о Севе сказано немного. Помню характеристику: "трусливый". Мне казалось странным, что у трусливого человека в руках власть и оружие. Я начал об этом размышлять и понял, что чувство страха может довести человека до чего-то фатального. С этим ощущением я и старался работать в создании образа Севы", - добавил собеседник агентства.

В день премьеры перед театром был установлен прототип самолета из фильма, а гостей ждал иммерсивный спектакль. Саундтреки к "Авиатору" написаны Максимом Фадеевым. Фильм выходит в прокат 20 ноября.