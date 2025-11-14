Критик Бабичев: ИИ в чартах Billboard говорит о пересмотре правил индустрии

Музыкальный критик отметил, что требования для попадания в некоторые чарты заметно снизились, что облегчает вход даже для проектов без широкой аудитории

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Появление трека, созданного искусственным интеллектом, на первой строчке чарта Billboard свидетельствует о начале пересмотра правил мировой музыкальной индустрии. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился музыкальный критик Евгений Бабичев.

Ранее рейтинг кантри-композиций чарта Billboard возглавила песня Walk My Walk исполнителя Breaking Rus, который создал произведение с помощью ИИ-технологий.

По словам Бабичева, требования для попадания в некоторые чарты заметно снизились, что облегчает вход даже для проектов без широкой аудитории. "В этот чарт можно попасть, продав около трех тысяч цифровых копий. По нынешним меркам это очень небольшой показатель. Если у исполнителя есть минимальная фан-база или активные соцсети, преодолеть такой порог несложно. Поэтому сам факт попадания ИИ-треков в чарты скорее говорит о гибкости системы, чем о революции", - отметил собеседник агентства.

Критик подчеркнул, что успешный пример композиции, созданной ИИ, стал "технически безупречным кейсом", поскольку трек воспроизводит жанровые особенности современной кантри-музыки практически идеально. "Мы слышим уже совершенно другого уровня ИИ-композиции. Это определенный звоночек: нейросети стремительно совершенствуются", - добавил эксперт.

Вместе с тем он считает, что речь не идет о глобальном рывке или серьезной угрозе для индустрии. "Это маленькая песчинка в огромной музыкальной пустыне. Паниковать не стоит. Без информационного шума этот трек вряд ли смог бы конкурировать с мастодонтами кантри", - пояснил эксперт.

Бабичев прогнозирует, что стремительное развитие технологий вызовет дискуссии между крупными лейблами, премиями и индустриальными регуляторами. "Музыканты старой школы могут выступить против неограниченного использования ИИ. Рано или поздно индустрии придется выработать правила. Иначе произойдет бунт", - заключил он.