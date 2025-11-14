На Арбате открылась фотовыставка к 90-летию Людмилы Гурченко

Экспозиция охватывает все этапы жизни артистки

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Шокумов/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка "След кометы", приуроченная к 90-летию со дня рождения народной артистки СССР Людмилы Гурченко открылась на Арбате, передает корреспондент ТАСС.

"Она ни на кого не похожа, она цельная, удивительная, своеобразная и доброжелательная. Я счастлив, что выставка открылась на Арбате - Людмила Гурченко любила Театр им. Вахтангова. Она приходила к нам, любила наши спектакли, откликалась на любую просьбу театра, выходила на Арбат, на закрытие сезона и выступала перед людьми", - поделился на открытии выставки народный артист РФ Евгений Князев.

В открытии приняли участие директор АНО "Музей-мастерская Людмилы Гурченко" Сергей Сенин народный артист России Евгений Князев и заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

Экспозиция, подготовленная департаментом культуры Москвы, Московской дирекцией массовых мероприятий и Музеем-мастерской Людмилы Гурченко, охватывает все этапы жизни артистки - от детских лет до зрелого творческого периода. В нее вошли личные архивные фотографии, а также кадры со съемочных площадок знаменитых фильмов, среди которых "Карнавальная ночь", "Мама", "Любовь и голуби", "Старые стены" и "Вокзал для двоих".