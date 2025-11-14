Дима Билан рассчитывает на продолжение конкурса "Интервидение"

По словам певца, такие творческие площадки очень нужны

© Дмитрий Караман/ ТАСС

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Российский певец Дима Билан выразил надежду, что международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет продолжаться, поскольку такие творческие площадки очень нужны.

"Мне кажется, что "Интервидение" [в сентябре в Москве] проявилось очень здорово, для первого раза все отлично. Сам очень надеюсь и максимально радею, чтобы конкурс продолжался. Эта площадка абсолютно необходима, чтобы дружить, общаться и обмениваться опытом. Обязательно все должно куда-то вырасти", - сказал он в Минске на пресс-конференции, посвященной развитию культурного диалога между Россией и Белоруссией.

Билан также пожелал удачи белорусской исполнительнице Насте Кравченко, которая принимала участие в "Интервидении". "Яркая очень артистка, знаю ее. Проявилась она очень интересно", - отметил российский певец, который был послом конкурса в 2025 году.

Песенный конкурс "Интервидение" проводился в 1960-1980-х годах Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT, 1946-1993 года). В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" прошло 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" приняли более 20 стран, включая все государства БРИКС.