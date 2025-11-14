Бывший солист Deep Purple и Whitesnake Дэвид Ковердейл заявил об уходе из музыки

Музыкант отметил, что пришло время "насладиться пенсией"

Редакция сайта ТАСС

Дэвид Ковердейл © Amy Sussman/ Getty Images for Warner Music

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Британский рок-вокалист Дэвид Ковердейл уходит из музыки. С таким заявлением 74-летний бывший участник Deep Purple и на протяжении десятилетий фронтмен группы Whitesnake выступил в коротком ролике, размещенном в YouTube.

"Дамы и господа, мальчики и девочки, братья и сестры Whitesnake, у меня есть специальное заявление для вас. Спустя более 50 лет невероятного пути вместе с вами, с Deep Purple, Whitesnake, Джимми Пейджем, последние годы очень ясно показали мне, что пришло время повесить на гвоздь мои ботинки на рок-н-ролльной платформе и мои зауженные джинсы и позаботиться об этом парике льва, сказать "хватит", - сообщил музыкант. Ковердейл поблагодарил своих коллег, поклонников, семью, заметив, что для него пришло время "насладиться пенсией".

Музыкант не пояснил причины своего решения, запустив после своего обращения клип на песню Forevermore с одноименного альбома 2011 года. Сопровождаемая архивными кадрами карьеры Ковердейла она включает в себя такие строчки: "Оглядываясь на прожитые годы, все хорошее и плохое, отзывается эхом в моей голове".

В Deep Purple Ковердейл был приглашен в 1973 году после ухода из группы Иэна Гиллана. Он участвовал в записи альбомов Burn (1974), Stormbringer (1974) и Come Taste the Band (1975). Последний был выпущен уже без участия одного из основателей группы Ричи Блэкмора.

После роспуска Deep Purple у Ковердейла было много приглашений, в том числе от таких британских групп, как Uriah Heep, где в 1976 году ему предлагалось заменить ушедшего из коллектива Дэвида Байрона, а еще позже - от Black Sabbath вместо покинувшего ее Ронни Джеймса Дио. Однако он выбрал другой путь, основав новую группу Whitesnake. Она просуществовала с 1978 по 1990 год, затем ненадолго собралась в 1994 году и уже на более постоянной основе выступала с 2002 года.