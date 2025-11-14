Статья

Несостоявшийся концерт и пластинки за нефть. Как в СССР относились к группе ABBA?

15 ноября вокалистке знаменитой шведской группы ABBA Анни-Фрид Лингстад исполняется 80 лет. Коллектив стал всемирно популярным в 1970-х годах, его слава дошла и до СССР. В Советском Союзе группе удалось стать одним из ярких музыкальных феноменов, несмотря на цензуру

ABBA для всех

В середине 70-х ABBA гремела на "Евровидении" и обретала все большую известность по обе стороны Атлантики. До советского слушателя пластинки группы добрались на пике популярности — в 1977-м. Первым в СССР "Мелодия" издала альбом 1975 года с говорящим названием "АББА".

Пластинка завоевала невероятную популярность у слушателей. По итогам хит-парада "Звуковая дорожка" газеты "Московский комсомолец" в конце 1978 года альбом "АББА" занял первое место в номинации "Лучшие диски", а впоследствии "Мелодия" выпустила еще несколько альбомов группы.

Waterloo за картофель

По словам главы пресс-службы лейбла CBS Records Джона Тоблера, в те годы шведский коллектив был единственной группой, чьи пластинки тиражировались в СССР, и удалось это сделать благодаря предприимчивости их директора и продюсера Стига Андерсона. В Советском Союзе были ограничения по оплате контрактов в валюте, и именно он решил для распространения альбомов пойти на бартерную сделку.

Как говорил Тоблер, СССР расплачивался за пластинки группы нефтью, которую Андерсон потом продавал за доллары. "Предметы бартера периодически менялась — однажды это был картофель. И всякий раз Стиг находил покупателя на продукцию из Советского Союза", — заявлял глава пресс-службы лейбла.

На руку сыграл нейтралитет

Советская цензура относилась к их творчеству нейтрально. Тексты большинства песен группы не содержали никаких идеологических или остросоциальных подтекстов, а участники группы имели "скромное пролетарское происхождение", что тоже, видимо, играло им на пользу.

Также в СССР одобрялся политический нейтралитет коллектива — они спокойно посещали социалистические страны с концертами. В 1976 году группа приехала в Польшу, где записала концертное телешоу. В 1977-м фрагменты этой программы даже показали по советскому телевидению в программе "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады".

На фоне популярности группы ее гастроли планировались и в СССР. Для страны это могло стать большим событием, но концерты так и не состоялись — переговоры велись в 1979 году, предполагались примерные даты. Но менеджмент группы отменил приезд.

Трудности перевода

При этом советские власти не особо были воодушевлены возможными выступлениями коллектива в Союзе, и есть теория, что это связано с неправильным переводом одной из песен группы. В 1980 году ABBA выпустила новый альбом Super Trouper с одноименной заглавной песней. Перед тем как она должна была прозвучать в эфире радиошоу "Рок-посевы", ведущий представил ее, играя на созвучии двух английских слов — trouper (артист) и trooper (солдат). Перевел ее название он так: "Отличник боевой и политической подготовки парашютно-десантных войск".

Речь в песне шла совершенно не об этом, и даже не об артисте. Super Trouper в композиции — это американский бренд осветительного оборудования, который использовался на стадионах. Но тогда шла Афганская война, и песня с "идеологическим" подтекстом в Советском Союзе звучать не могла.

Кроме того, на отечественных киноэкранах, несмотря на возникающее напряжение, все равно показали документальный фильм ABBA: The Movie 1977 года выпуска. В 1981 году ее начали демонстрировать в советских кинотеатрах — фильм посмотрели более 33 млн человек.

Несмотря на это, в советской прессе о группе начали выражаться менее лицеприятно. "Идет бойкая торговля всякой всячиной, ценной только потому, что на ней — улыбающиеся физиономии двух девушек и двух парней и инициалы их имен, слившиеся в звучное имя популярного ансамбля", — писали в журнале "Советский экран" перед премьерой картины.

Также стал порицаться коммерческий успех ABBA. "Как и многие другие западные звезды, члены ансамбля весьма практичны и рациональны. Музыка музыкой, а бизнес есть бизнес. Не чураются они нефтяных сделок, торговли недвижимостью и вычислительной техникой. Владеют одной из крупнейших в Европе картинных галерей. Вспоминается невольно их широко известный рефрен: "Деньги, деньги, деньги — этот мир для богатых…" — писали в прессе.

