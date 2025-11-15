В Калининграде открыли XXII Международный фестиваль "Джаз в филармонии"

В программе мероприятия шесть концертов

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. В Калининграде в концертном зале исторического здания областной филармонии имени Е. Ф. Светланова начался XXII Международный фестиваль "Джаз в филармонии". Открыл его мэтр российской джазовой сцены народный артист РФ пианист Даниил Крамер, вместе с молодыми коллегами-музыкантами представивший публике новую программу "Музыка Латина" (Musica Latina), передает корреспондент ТАСС с места события.

На этот раз Крамер, известный как один из главных популяризаторов джаза в России, собрал в своей команде молодых, но уже звездных талантов. В их числе Юлиана Рогачева - одна из ведущих джазовых вокалисток страны, первая российская исполнительница, завоевавшая на европейском джазовом конкурсе топ-уровня в швейцарском Монтрё звание лауреата и приз зрительских симпатий. Юлиана также победитель других международных конкурсов, лауреат премии "Триумф". Дарья Чернакова - джазовая контрабасистка и вокалистка, в 2019 году записала в Бразилии свой дебютный альбом Maracuja, получила грант штата Сан-Паулу на выпуск альбома, в котором участвовали всемирно известные бразильские музыканты, номинанты премии Грэмми. И еще один член команды Крамера - барабанщик Ильдар Нафигов, названный прессой "королем латиноамериканских ритмов".

Этот квартет и исполнил для публики, заполнивший до отказа зал филармонии, композиции мэтров латиноамериканской музыки различных джазовых стандартов.

Перед началом концерта Крамер рассказал, что программа Musica Latina на 85% посвящена различным видам музыки Латинской Америки и Кубы. "Это же огромный мир, 2 миллиарда человек, и нам об этом мире мало известно. Это огромная культура, с большим количеством музыкальных стилей. В нашей команде - специалисты по латиноамериканской музыке, особенно Дарья, и Ильдар, который знает стилистику латина, способы игры на ударных. Мне стало это так интересно, что я решил сделать из этого отдельный проект, который и назвали "Музыка Латина". И пусть это будет праздник в латиноамериканском стиле", - сказал маэстро.

Крамер признался, что эта музыка ему "близка, нравится". "Чем больше я ее играю, тем больше нравится. И чем больше постигаю ее, тем больше сознаю, что ее надо изучать, потому что в ней не все так просто, как кажется", - заметил он.

Луи Армстронг и Фрэнк Синатра

В программе нынешнего фестиваля "Джаз в филармонии", который продлится до 19 ноября, шесть концертов. Хотя изначально их значилось пять. "Коррективы" в расписание фестиваля внес один из самых востребованных джазовых трубачей заслуженный артист Республики Татарстан Вадим Эйленкриг и члены его творческого объединения Eilenkrig Crew с концертом из произведений великого Луи Армстронга. По многочисленным просьбам поклонников музыканта Эйленкриг и его команда, которые впервые выйдут на фестивальную сцену в Калининграде, в воскресный день дадут два концерта", - пояснила ТАСС пресс-секретарь филармонии Дарья Садченко.

А днем ранее концертный зал и публика будут отданы "русскому Фрэнку Синатре". Так называют популярного московского вокалиста, кинокомпозитора Дмитрия Носкова. Вместе со своим квинтетом и Камерным оркестром Калининградской филармонии он исполнит авторскую музыкальную программу "Я буду петь тебе, как Фрэнк". Прозвучат самые знаменитые хиты звездного Фрэнка Синатры, а также интересные факты и истории из жизни этого певца, киноактера, кинорежиссера.

Далекие США на фестивале в Калининграде представляет знаменитый вокалист, шоумен, носитель джазовых танцевальных и музыкальных канонов 30-40-х годов ХХ века Стивен Митчелл. Вместе с "Джэм-бэнд" суперпопулярного джазового тромбониста-виртуоза, импровизатора Максима Пиганова будут исполнены мелодии Дюка Эллингтона, Джерри Хермана, Берта Кемпферта, Билли Стрейхорна, Хоги Кармайкла и других классиков джаза.

Завершат фестиваль "Джаз в филармонии" - 2025 ансамбль "Звук" студентов и педагогов Московской консерватории (художественный руководитель ансамбля - народный артист России Сергей Жилин) и джаз-квинтет "Акцент" преподавателей и студентов Калининградского областного музыкального колледжа имени С. В. Рахманинова. В числе исполнителей - солистка Большого театра России, профессор кафедры сольного пения Московской консерватории Екатерина.

О фестивале

Первый Международный фестиваль "Джаз в филармонии" был проведен Калининградской филармонией в 2004 году. С тех пор в концертах фестиваля приняли участие свыше 100 коллективов и солистов из России и зарубежных стран. Его особенность в том, что он филармонический, где звучат неожиданные творческие диалоги: джазовые импровизации на темы классики, участвуют академические музыканты - солисты, камерные ансамбли и оркестры.

Всего с 2004 года мероприятия фестиваля "Джаз в филармонии" посетили больше 50 тыс. зрителей, в том числе туристы из России и зарубежных стран.

Фестиваль проходит при поддержке правительства и Министерства по культуре и туризму Калининградской области.