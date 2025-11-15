О пострадавшей при атаке ВСУ девочке из Горловки снимут фильм

Съемки начнутся в феврале 2026 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Кинематографисты из Ростова-на-Дону при поддержке президентского фонда культурных инициатив снимут документальный фильм "Полина" о девочке, которая пострадала при атаке со стороны ВСУ в Горловке в ДНР. Об этом ТАСС сообщил продюсер картины Михаил Ивантей.

"Мы готовились к этому проекту полтора года. "Полина" - это документальный фильм об уникальной истории девочки. В 2022 году в Горловке она попала под обстрел, девочке оторвало руку и ногу, а она до этого занималась танцами. Спустя полтора года после реабилитации она уже стала танцевать, сейчас успешно этим занимается в Москве, танцует в проектах Илзе Лиепы. В общем-то, это история, дающая надежду многим детям, потому что пострадавших много, история воли и характера. Вот такая хрупкая маленькая девчонка, но волевые качества потрясающие", - сказал собеседник агентства.

Режиссером фильма выступит российский кинорежиссер, сценарист, кинооператор Руслан Кечеджиян, продолжительность фильма составит 50 минут. К съемкам группа приступит в феврале 2026 года, они пройдут в Горловке и в Москве.

"Мы покажем историю в разных антуражах. Будут школа, друзья девочки, тренировка, танцы, выступления. Ну, то есть, логистика такая, обширная достаточно", - добавил продюсер картины.

Завершить съемки планируется к концу 2026 года.