Умерла советская и казахстанская поэтесса Куляш Ахметова

Ей было 79 лет

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Поэтесса и журналист Куляш Ахметова умерла в Казахстане на 80-м году жизни, президент республики Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования ее родным и близким, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Творчество Куляш Ахметовой, посвятившей всю свою жизнь искусству слова и внесшей большой вклад в расширение горизонтов национальной литературы, пользуется всенародной любовью. Ее лирика и патриотические произведения получили высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Куляш Ахметовой, прошедшей достойный жизненный путь и оставившей богатое литературное наследие, никогда не будут забыты", - говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликовала его пресс-служба.

Ахметова родилась в 1946 году, начала писать стихи еще в советские годы, работая в газете. За годы творчества написала более 10 сборников стихотворений, которые переведены с казахского на русский, украинский, белорусский, узбекский, башкирский, киргизский и другие языки. Ахметова является лауреатом государственной премии Казахстана, награждена республиканскими орденами "Курмет" ("Почета") и "Парасат" ("Благородства").