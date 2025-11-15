Большой театр представил первую балетную премьеру юбилейного сезона "Шехеразада"

В качестве балетмейстера-постановщика выступил народный артист РФ Андрис Лиепа

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России представил первую балетную премьеру юбилейного сезона "Шехеразада" на музыку Николая Римского-Корсакова. Следующий премьерный показ балета, который возвращается на сцену Большого театра после столетнего перерыва, пройдет 16 ноября на Исторической сцене театра.

Хореографическая драма в одном действии на музыку Римского-Корсакова по мотивам арабских сказок "Шехеразада" дополняет ряд постановок Фокина, которые уже вошли в репертуар ГАБТ. В субботу помимо "Шехеразады" показали балеты в одном действии "Жар-птица" и "Петрушка" на музыку Игоря Стравинского. Музыкальный руководитель всех постановок - художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, гендиректор Большого театра Валерий Гергиев.

"Это продолжение того процесса, который мы начинали пару лет назад: за последние несколько месяцев здесь показывали балеты "Жар-Птица", "Петрушка", "Свадебка", "Весна священная". Мы возвращаем то, что не может не идти на сцене Большого Театра России. Я все время занимался этим, с коллективами Мариинского театра. Сегодня Большой и Мариинский театры дополняют и обогащают афиши двух российских столиц", - отметил маэстро в беседе с журналистами перед началом представления.

В качестве балетмейстера-постановщика выступил народный артист РФ Андрис Лиепа, прославившийся не только благодаря своей карьере танцовщика, но и как реставратор наследия эпохи "Русских сезонов". "Это большое событие для меня лично, когда-то отец восстанавливал "Видение Розы" Михаила Фокина на этой сцене и сам танцевал. А сейчас, благодаря Валерию Абисаловичу Гергиеву и [руководителю балетной труппы Большого театра России] Махару Вазиеву у нас есть возможность перенести постановку Фокина на эту фантастическую, мною очень любимую сцену Большого Театра. И я считаю, что мы делаем большой реверанс "Русским сезонам" начала прошлого века, потому что "Шахеразаде" в этом году исполнилось 115 лет. Премьера состоялась в 1910 году и этот балет жил более века. Это настоящее чудо", - сказал он журналистам. Лиепа подчеркнул, что возвращение балетов Фокина - это "большое культурное событие", так как в советское время постановки не популяризировались: "считалось, что они были сделаны теми людьми, которые не остались в Советском Союзе".

Сценографию и костюмы создали Анна Нежная и Анатолий Нежный. Художник по свету - Сергей Шевченко.

ГАБТ открыл свой юбилейный, 250-й сезон, 4 сентября концертом "Чайковский-гала" на Исторической сцене.

В новость внесена правка (16:04 мск) - передается с исправлением в четвертом абзаце, верно - народный артист РФ Андрис Лиепа.