В МХТ имени Чехова состоялась премьера спектакля "Идиоты" по роману Достоевского

Действие спектакля разворачивается в квартире Парфена Рогожина

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьерный показ спектакля "Идиоты" Сергея Волкова по роману Федора Достоевского прошел на Малой сцене Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова, передает корреспондент ТАСС.

"Достоевский - это часть моего мироощущения и понимания. Я рос вместе с его произведениями, и они никогда не покидали мою жизнь. Его понимание языка, этики и глубин человеческой природы всегда резонировало со мной, поэтому расстаться с ним было бы преступлением. Когда мы начали работать над "Идиотом", хотелось, чтобы он звучал, отражая наши переживания и становясь чем-то полезным для зрителей", - сказал режиссер постановки. Он отметил, что его дебютным спектаклем в 2013 году также была работа по Достоевскому - "Преступление и наказание" в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета.

Свой новый диалог с Достоевским Волков ведет не только как режиссер. Перед зрителями он предстает в образе Льва Мышкина. "В чистом виде такого человека, как Мышкин, я не встречал. Это художественный образ, стремление к чему-то высокому. Мы видим, как он возвращается в Россию из Швейцарии здоровым, но в конечном итоге погибает, растворяется где-то. Это классическая мысль о невозможности такого человека. Но она настолько глубока и многослойна, что становится трудной для восприятия. Его образ сложен и не поддается простому разумению из-за своей болезненности восприятия мира", - отметил он.

На передний план спектакля выходит несоответствие человека той роли, которую ему приписывают. "Неуклюжее милосердие, которое, спотыкаясь и промахиваясь, все-таки дает надежду превратить наше одиночество рядом друг с другом в близость", - делится режиссер. "Хоть с одним человеком обо всем говорить, как с собой" - реплика, которую со сцены произносит Полина Романова в образе Аглаи, становится центральным мотивом постановки. Роль Настасьи Барашковой исполнила Анна Чиповская. Актриса призналась, что Волков стал для нее "первооткрывателем этого персонажа". Притягательность своей героини Чиповская объясняет отсутствием у нее страха. "У Настасьи Филипповны вместо сердца - камень, а опасность всегда манит людей. В романе неоднократно говорится о ее необыкновенной красоте, но дело совсем в другом", - резюмировала она.

Действие спектакля разворачивается в квартире Парфена Рогожина, роль которого исполнил Данил Стеклов. "Спектакль начинается с того, что мой герой зарезал Настасью Филипповну в своей квартире. Далее - воспоминания о том, как это было - видения и фантазии. Все это напоминает сон - иногда это реальность. Пространство тоже разрывается: Рогожин говорит возлюбленной, что все переменит и делает ремонт потихоньку, чтобы жить с ней в новом светлом доме. И тут происходит трагедия", - поделился он. Зритель застает это пространство в период ремонта, где все обклеено газетами, вещи разбросаны, валяются цветы. Квартира находится в таком же безумии, как и герои. Стеклов добавил, что в образе самого Рогожина искал "новое, нежное, ранимое и человечное".

Премьерный показ также запланирован на 16 ноября. ТАСС - генеральный информационный партнер театра.