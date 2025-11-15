Мариинский театр отметит 170-летие петербургской премьеры "Трубадура"

Показы пройдут 16 ноября на новой сцене под управлением итальянского дирижера Альберто Веронези

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Опера Джузеппе Верди "Трубадур" дважды прозвучит в Мариинском театре по случаю 170-летия ее петербургской премьеры. Показы пройдут днем и вечером 16 ноября на новой сцене под управлением итальянского дирижера Альберто Веронези, сообщила пресс-служба театра.

"В Петербурге премьера "Трубадура" состоялась 21 ноября 1855 года в Большом (Каменном) театре, предке Мариинского, силами Императорской итальянской оперной труппы. Через четыре года оперу представила уже Императорская русская оперная труппа в Александринском театре. В настоящее время на мариинской сцене "Трубадур" идет в постановке режиссера и художника Пьера Луиджи Пицци", - рассказали в пресс-службе.

Спектакль итальянского мастера наполнен яркими цветовыми акцентами и символами, центральный из которых - пламя, знаменующее месть и гнев. Зрелищное и выразительное игровое пространство служит выразительным фоном, дополняющим музыку оперы.

Главные партии в дневном спектакле исполнят Оксана Шилова, Наталья Евстафьева, Сергей Поляков, Михаил Павлов, Дмитрий Григорьев, в вечернем - Татьяна Сержан, Анна Кикнадзе, Ахмед Агади, Роман Бурденко, Юрий Власов.

Нынешняя постановка "Трубадура" появилась в репертуаре Мариинского театра в 2013 году и была приурочена к 200-летию со дня рождения композитора. Партию Леоноры на премьере пела Анна Нетребко.

В активной ротации Мариинского театра - 14 опер Верди из 26 его произведений. Одно из них - оперу "Сила судьбы" композитор написал по заказу петербургской труппы.