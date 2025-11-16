Умер актер дубляжа Петр Вечерков

Ему было 27 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Актер дубляжа Петр Вечерков, озвучивающий героя фильма "Бегущий в лабиринте", умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщается на странице профессионального сообщества "Русский дубляж" в "ВКонтакте".

"Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет", - говорится в сообщении.

В сообществе отметили, что Петр занимался дубляжом с восьми лет. "Запомнился по персонажам Галли ("Бегущий в лабиринте"), Бена ("Наследники"), Гейба ("Держись, Чарли"), Еноха ("Дом странных детей мисс Перегрин"), Макса Кентона ("Живая сталь"), Гарри ("Каратэ-пацан"), а также многим театральным ролям", - добавили в публикации.

В сообществе уточнили, что подробностей о его смерти почти нет, а также, что последние месяцы актер тяжело болел.