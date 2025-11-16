Гергиев: атмосфера гала-концерта в Большом театре объединила Путина и Токаева

Генеральный директор ГАБТ отметил, что чувство единения охватило всех присутствующих

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Атмосфера гала-концерта мастеров искусств Казахстана в государственном академическом Большом театре (ГАБТ) создала особое чувство единения, которое охватило всех присутствующих, в том числе президента России Владимира Путина и казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева. Об этом рассказал генеральный директор ГАБТ Валерий Гергиев в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Мы действительно почувствовали, что общий дух объединял всех нас. Настроение хорошее, буквально с первых звуков, которые мы услышали", - сказал он.

Лидеры стран, министры культуры РФ и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также Валерий Гергиев разместились в Царской ложе театра. На кадрах программы "Москва. Кремль. Путин" видно, как Владимир Путин общается с кем-то, кого не видно за шторой, затем дает ему "пять". По словам Гергиева, человеком за шторой был он. "Да, это был я", - отметил гендиректор, отвечая на вопрос ведущего программы, журналиста Павла Зарубина, кому "дал пять" президент.

Гала-концерт прошел по случаю Дней культуры Казахстана в России. Посещением Большого театра Токаев завершил государственный визит в РФ, состоявшийся 11-12 ноября.