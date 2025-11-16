В Грозном определили победителей фестиваля-конкурса памяти Муслима Магомаева

ГРОЗНЫЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Обладателем гран-при международного фестиваля-конкурса вокалистов памяти Муслима Магомаева "Орфей" в Грозном стал Владислав Пикалов из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

"В стенах Чеченской государственной филармонии состоялся финал восьмого международного фестиваля-конкурса вокалистов "Орфей", посвященного памяти выдающегося советского певца народного артиста СССР Муслима Магомаева. Главную награду вечера - гран-при фестиваля - завоевал талантливый певец Владислав Пикалов из Ростова-на-Дону, покоривший сердца жюри и публики своей яркой интерпретацией классических произведений. Ринат Палтаев из Ставропольского края получил специальный приз председателя оргкомитета фестиваля, исполнитель из Монголии Дагвадорж Давасурэн был отмечен специальным призом Министерства культуры Чеченской Республики", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что за несколько дней участники конкурса продемонстрировали высокий уровень мастерства, исполнив разнообразные произведения классической оперы, популярной эстрады и романсы. Завершился вечер гала-концертом.

"Этот праздник музыки и творчества вновь подтвердил статус фестиваля как значимого события в культурной жизни России и мира, способствующего развитию музыкальной индустрии и популяризации талантов молодых исполнителей", - сказали в региональном министерстве культуры.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку, учился в Бакинской консерватории. Всесоюзная известность пришла к нему после выступления в Кремлевском Дворце съездов в 1962 году. Первый сольный концерт артиста состоялся в зале имени Чайковского, за ним последовали выступления на многотысячных стадионах, гастроли по всему Советскому Союзу и за рубежом.