Третий сезон "Театра в кино" открыли показом киноверсии спектакля "Воскресение"

Режиссером выступил Валерий Спирин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Киноверсия постановки Александринского театра "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого открыла третий сезон проекта "Театр в кино" в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС. Режиссером киноверсии стал Валерий Спирин.

Перед показом исполнитель главной роли Тихон Жизневский провел автограф-сессию, а после принял участие в паблик-токе с режиссером спектакля и художественным руководителем Александринского театра Никитой Кобелевым. Роли в постановке также исполнили Мария Лопатина, Ольга Белинская, Александра Большакова, Игорь Волков, Мария Кузнецова, Андрей Матюков, Иван Трус и другие.

В рамках открытия нового сезона проекта запланирована серия специальных показов новой киноверсии в нескольких городах. 18 ноября она пройдет в Санкт-Петербурге, а 19 - в Новосибирске.

Кобелев в сотрудничестве с драматургом Дмитрием Богославским переработал роман Толстого "Воскресение", добавив мотивы и сцены из других произведений классика, включая "Крейцерову сонату", "Отца Сергия" и неоконченный рассказ "Записки сумасшедшего". Сценограф и художник по костюмам Нана Абдрашитова переносит действие спектакля в железнодорожный вагон в разрезе. "С одной стороны - это скамейки для пассажиров, с другой - спальные места для заключенных: две противоположные реальности, незаметно для зрителя сливающиеся в одну", - подчеркнули организаторы проекта.

В новом сезоне зрителей ждут и премьеры киноверсий спектаклей театров, уже участвовавших в проекте "Театр в кино", а также работы новых коллективов. Первым показом третьего сезона станет премьера "Рождественской истории" от Театра кукол имени Образцова. Кроме того, поклонники проекта увидят киноверсию спектакля "Мертвые души" от Театра имени Вахтангова, оперу "Трубадур" от театра "Геликон-опера" и балет "Шурале" от Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля.

"Мы рады открыть новый, такой разнообразный и многообещающий третий сезон проекта "Театр в кино". Спектакль "Воскресение" Александринского театра - это определенно новый этап для проекта - встреча с большим автором, большим режиссером и великолепным коллективом Александринского театра. Мы рады предложить зрителю большую форму современного драматического искусства, говорящего о болевых точках сегодняшнего дня", - добавила куратор проекта "Театр в кино" Екатерина Жутаутайте.

О проекте

Проект "Театр в кино" реализуется телеканалом "Россия-Культура" и дистрибуторской компанией "Кино.Арт.Про". Поддержку проекту оказали Министерство культуры РФ и более 10 российских театров. ТАСС - генеральный информационный партнер.