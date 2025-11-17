Фильм "Иллюзия обмана 3" дебютировал с первой строчки российского кинопроката

Второе место заняла кинокартина "Яга на нашу голову"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Криминальный триллер "Иллюзия обмана 3" (Now You See Me: Now You Don't, 2025) возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных, собрав 615 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 13 по 16 ноября.

Фильм рассказывает о команде иллюзионистов, называющих себя Всадниками. После десятилетнего перерыва они возвращаются к выступлениям. Публика не замечает, что настоящих Всадников на сцене не было и мероприятие с помощью голограмм и прочих технических "чудес" устроили трое молодых друзей-фокусников. Картина вышла в прокат в России 13 ноября. Роли исполнили Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт, Морган Фриман, Розамунд Пайк.

Фильм "Яга на нашу голову" занял второе место, собрав 96 млн рублей. Он так же вышел в российский прокат 13 ноября. Картина рассказывает о 10-летнем мальчике Пете, в жизнь которого неожиданно приходит новая воспитательница - ворчливая, странная, но обаятельная женщина. Оказывается, что это не простая няня, а волшебница Яга, потерявшая свою ступу и скрывающаяся среди людей. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин.

Приключенческий фильм "Горыныч" собрал 92,2 млн рублей и занял третье место. Он рассказывает о моряке, который потерпел крушение в батискафе и оказался в волшебном мире. Он должен пройти много приключений, и в этом ему поможет маленький дракон Горыныч, который считает героя своим родителем. Роли исполнили Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын и Сергей Епишев.