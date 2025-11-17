В Москве открылся прием заявок на конкурс "Золотой колос - 2026"

Основной темой станет концепция круглогодичного фестивально-ярмарочного центра "Российские сезоны" на ВДНХ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс "Золотой колос - 2026" начался в Москве. Его участники представят проекты фестивально-ярмарочного центра "Российские сезоны" на ВДНХ, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

"Начинается прием заявок на участие в открытом архитектурном конкурсе "Золотой колос - 2026". Его основной темой станет концепция круглогодичного фестивально-ярмарочного центра "Российские сезоны" на ВДНХ. Участникам, которые выберут это направление, предстоит разработать проекты павильона для проведения тематических ярмарочно-фестивальных мероприятий, традиционных для выставки", - говорится в сообщении.

Новый павильон будет расположен напротив павильона "Книги" Государственного музейно-выставочного центра "Росизо" (строение 516), возле кольцевой дороги ВДНХ.

Также ВДНХ реализует совместный проект с субъектами Российской Федерации. В него включили поселок городского типа Мокшан в Пензенской области и город Воркуту (Республика Коми). Разработка проектов для этих площадок направлена на развитие новых общественных пространств и улучшение качества городской среды, исторических центров и сельских территорий.

Работы участников оценят по нескольким критериям - функциональность, эстетичность, масштабность, уникальность замысла и оригинальность. Подать заявку на участие в конкурсе можно с 20 ноября 2025 по 31 марта 2026 года. Участники, которые займут призовые места, получат денежные премии. Три лучшие работы также отметят дипломами и памятными статуэтками.

Организатором конкурса выступает ВДНХ при участии Союза архитекторов России, Союза реставраторов России и Федерального автономного учреждения "Роскапстрой".