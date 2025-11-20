Статья

"Хотелось бы жить, а не караулить свою жизнь". Духовный кризис и смерть Льва Толстого

20 ноября (7 ноября по старому стилю) исполнилось 115 лет со дня смерти Льва Толстого — великого русского писателя, подарившего миру романы "Война и мир", "Анна Каренина" и "Воскресение". К концу жизни его интересы сместились в сторону философии, морали, религии и социальной справедливости

Редакция сайта ТАСС

Лев Толстой © ТАСС

"Проповедует с ревностью фанатика". Духовный кризис

"Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна и что только жизнь по учению Христа дает мне в этом мире то благо, которое предназначил мне отец жизни", — писал Лев Толстой в трактате "В чем моя вера?" (1883–1884). Он был издан в России, но тут же запрещен цензурой. Запрещены были на родине автора и другие его философские произведения — "Исповедь" и "Краткое изложение Евангелия".

В 1901 году Толстой, крещенный в православие, был фактически отлучен от церкви. "В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской", — было написано в постановлении Святейшего синода.

Лев Толстой пересмотрел взгляды не только на религию. Но они вступали в противоречие с реальной жизнью. Писатель призывал к отказу от богатства — но оставался владельцем большого поместья, Ясной Поляны. Его семья, в которой росли восемь детей, требовала больших расходов, и супруга Софья Андреевна не могла принять идеи мужа о раздаче имущества.

Лев Толстой (в центре) с членами семьи в Ясной Поляне © ТАСС

Компромиссом стало оформление собственности Толстого на жену и детей. Софья Андреевна, которая на протяжении десятилетий была преданной помощницей писателя, занималась его рукописями, теперь стала фактической хозяйкой поместья и вынуждена была взвалить на себя и все хозяйственные дела. Следом возникла и тема авторских прав: Толстой хотел отказаться ото всех, а Софья Андреевна считала это угрозой будущему семьи. В итоге они тоже были поделены: права на произведения, написанные до 1881 года, остались за Софьей Андреевной, права же на более поздние Толстой передал издательствам безвозмездно.

Софья Толстая и Лев Толстой © ТАСС

Несмотря на компромиссы, граф Толстой на протяжении многих лет чувствовал себя пленником обстоятельств, о чем свидетельствуют записи в его дневнике.

Отчаяния нет. Но хотелось бы жить, а не караулить свою жизнь из дневника Льва Толстого, 1984 год

Конфликт с официальной церковью отразился и на отношениях Толстого с царской властью: она стала воспринимать писателя как опасного мыслителя, а последователей его учения, получивших обозначение "толстовцы" и объявленных религиозно-социальной сектой, подвергала гонениям.

Побег из Ясной Поляны

Измученный противоречиями, в октябре 1910 года Толстой решился на радикальный шаг — покинуть Ясную Поляну навсегда. В письме жене он назвал свое положение невыносимым и сообщил о своем намерении уйти из мирской жизни.

Если ты не то что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти в мое положение. И если ты сделаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постараешься помочь мне найти тот покой, возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне усилием над собой и сама не будешь желать теперь моего возвращения Из письма Льва Толстого жене

Душан Маковицкий и Лев Толстой © Алексей Савельев

В ночь на 28 октября (10 ноября) 1910 года 82-летний Толстой собрал небольшой чемодан, взяв с собой лишь самое необходимое, и в сопровождении личного врача Душана Маковицкого покинул дом. Отъезд был тайным — граф лично не попрощался ни с женой, ни с детьми, и лишь младшей дочери Саше рассказал о своих планах. Даже Маковицкий полагал, что едут они недалеко, и поэтому оставил в доме Льва Николаевича почти все деньги.

Первой остановкой графа стал Шамординский монастырь, где жила его сестра Мария. Он планировал поселиться неподалеку в монастыре Оптина Пустынь, однако вскоре передумал и решил ехать на юг.

Следующая его остановка оказалась последней.

Болезнь и последние дни в Астапово

31 октября (13 ноября) 1910 года поезд, в котором ехал Лев Толстой, сделал вынужденную остановку на маленькой железнодорожной станции Астапово Рязанско-Уральской железной дороги. Писатель чувствовал себя крайне плохо: у него был жар, мучил сильный кашель, слабость и озноб. Его спутник, доктор Маковицкий, быстро понял, что состояние Толстого ухудшается, и срочно обратился за помощью к начальнику станции Ивану Озолину. Тот с готовностью предоставил свой дом для размещения больного. У графа диагностировали крупозное воспаление легких.

Новость о резком ухудшении его состояния мгновенно разлетелась по стране. На станцию начали прибывать телеграммы с выражением сочувствия и тревоги, съезжались журналисты и сочувствующие.

Лев Толстой, станция Астапово, 6 ноября (19 ноября) 1910 года © Госкаталог/ СПБ ГБУК "Государственный музей истории Санкт-Петербурга"

Вскоре в Астапово прибыла семья писателя. Софья Андреевна отчаянно добивалась встречи с мужем, но, когда она смогла наконец войти к нему в комнату, писатель был уже без сознания. Больше он в себя уже не пришел.

Лев Николаевич Толстой умер 7 ноября (20 ноября) 1910 года в 6 часов утра.

Прощание и дорога в Ясную Поляну

В Астапово стекались сотни людей: студенты, журналисты, последователи идей графа Толстого. Крестьяне из окрестных деревень приходили пешком, чтобы проститься с великим писателем.

Гроб с телом Толстого установили в небольшой комнате в доме Ивана Озолина. По распоряжению начальника станции эту комнату так и не тронут, а после переезда Озолина из дома здесь откроется дом-музей Л.Н. Толстого. В 1918 году и станцию переименуют, дав ей название "Лев Толстой".

Прощание в Астапово длилось недолго — уже 9 ноября (22 ноября) тело Л.Н. Толстого погрузили в поезд и отправили в Ясную Поляну, где граф завещал себя похоронить.

В Туле поезд ждала толпа желающих проститься с великим писателем. Траурная процессия с вокзала пешком двинулась в Ясную Поляну.

Отказ от церковного обряда

Похороны Льва Толстого состоялись 10 ноября (23 ноября) 1910 года в Ясной Поляне. Несмотря на позднюю осень, в усадьбу прибыли тысячи людей — крестьяне, интеллигенция, писатели, журналисты. Было и много полицейских, поскольку власти опасались, что похороны могут перерасти в демонстрацию. Но, в отличие от большинства похорон того времени, здесь не было ни священников, как пожелал сам писатель, ни отпевания, которое было невозможно для человека, исключенного церковью из числа православных христиан.

Похороны Льва Толстого, 1910 год © Photo12/ UIG/ Getty Images

Гроб с телом писателя несли на руках до места захоронения. По решению родственников могилу расположили на опушке леса, среди девяти дубов. Там Толстой с братом Сергеем в детстве закопал "зеленую палочку" — "волшебный" символ, якобы содержащий тайну всеобщего счастья — и хотел, чтобы его похоронили рядом с ней. Не было речей, собравшиеся молча плакали. Устанавливать на могиле Толстого крест, надгробие или памятник не стали — остался только земляной холм. Такой могила остается и по сей день, со временем ее лишь обнесли небольшой оградой.

Наследие Толстого

Смерть Льва Толстого не стала концом его идей. Наоборот, спустя годы его труды продолжают вдохновлять людей по всему миру. Его произведения переведены на десятки языков, а философия ненасилия произвела глубокое впечатление на выдающихся людей мира. Так, Махатма Ганди долгое время оставался приверженцем его идей. Мартин Лютер Кинг, считавший себя учеником Ганди, также руководствовался идеями ненасилия в борьбе за права чернокожего населения США. Книги Льва Николаевича Толстого продолжают волновать умы читателей, заставляют задуматься о жизни, морали и смысле существования.