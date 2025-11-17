РАХ готовит масштабную выставку российских художников в Иране в 2026 году

Иранская сторона проявляет высокий интерес к российскому искусству, отметил президент Российской академии художеств Василий Церетели

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российская академия художеств (РАХ) готовит масштабную выставку российских художников в Иране. Об этом сообщил президент РАХ Василий Церетели на пресс-конференции в ТАСС о планах Академии в 2026 году.

"Иранская сторона проявляет высокий интерес к российскому искусству. И мы считаем важным ответить на него большим выставочным проектом, который представит разноплановую и живую картину современной художественной школы России", - сказал он, уточнив, что подготовка включает согласование состава участников, формата экспозиции и инфраструктурных условий.

По словам вице-президента РАХ Татьяны Кочемасовой, проект призван стать "значимым шагом в укреплении культурного обмена и развитии профессиональных контактов между странами". "Для нас важно не просто показать работы, но и выстроить устойчивый диалог - через совместные программы, научные обсуждения и творческие встречи", - добавила она, подчеркнув образовательный и просветительский потенциал будущей выставки.

Стороны продолжают рабочие консультации. Даты и площадка проведения будут объявлены дополнительно.