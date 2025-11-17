Комедия "Безумное свидание" откроет XI Российско-итальянский кинофестиваль

Фестиваль продлится до 30 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. XI Российско-итальянский кинофестиваль RIFF откроется 20 ноября в столичном кинотеатре "Каро 11 Октябрь" показом романтической комедии итальянского режиссера Паоло Дженовезе "Безумное свидание". Фестиваль продлится до 30 ноября, сообщили ТАСС организаторы.

"Крупнейший италоязычный кинофестиваль страны и одно из самых ярких культурных событий осени XI Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдет в Москве с 20 по 30 ноября 2025 в рамках проекта "Каро/Арт". <…> Фильмом открытия станет романтическая комедия "Безумное свидание" (FolleMente) от режиссера "Идеальных незнакомцев" Паоло Дженовезе", - говорится в сообщении.

В числе ключевых премьер - "Команданте" (реж. Эдоардо Де Анджелис), открывавший 80-й Венецианский кинофестиваль, лента Андреа Сегре "Берлингуэр. Великие амбиции", а также работа Антонио Капуано "Остров Андреа", представленная на 82-м Венецианском кинофестивале вне конкурса. Основной конкурс объединит фильмы молодых постановщиков, среди которых "История Франка и Нины" (реж. Паола Ранди), "Чао, бамбино" (реж. Эдгардо Пистоне), "Мой друг - киллер" (реж. Джанлука Сантони) и "Последняя неделя лета" (реж. Джанни Де Блази). Также в конкурсе покажут комедии Франческо Соссаи "На посошок" и Джанни Ди Грегорио "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку", ранее представленные на Каннском и Венецианском фестивалях.

В рамках киносмотра зрителю смогут посетить специальный показ, посвященный женским историям в современном итальянском кино, и "День итальянской комедии" с показами работ из Сицилии и Апулии. Документальная программа будет посвящена знаковым мастерам мирового кино - Роберто Росселлини и Бернардо Бертолуччи. Закроет фестиваль драма Роберто Андо "Великая иллюзия" с Тони Сервилло в главной роли.

Работу конкурсной программы оценит жюри под руководством Татьяны Данильянц. В состав также вошли продюсер Паоло Спина и кинокритик Дарья Митина. Лауреаты получат премию "Красная дорожка RIFF", созданную художником Марко Бравурой. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Параллельные программы пройдут в Новосибирске (20-30 ноября) и Санкт-Петербурге (11-21 декабря). В 2026 году RIFF планирует расширить свою географию более чем до десяти российских городов.