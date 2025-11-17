Умер молдавский режиссер Николай Гибу

Ему было 88 лет

КИШИНЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Известный молдавский режиссер и сценарист Николай Гибу умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил портал Noi.md.

"Ушел из жизни знаменитый молдавский сценарист и режиссер Николай Гибу", - говорится в сообщении.

Среди известных фильмов, поставленных Гибу, "Кодовое название "Южный гром", "Гнев", "Зарубки на память", "Корень жизни", "Ваш специальный корреспондент" и другие киноленты.

Гибу родился 19 ноября 1936 года в селе Озёрное Килийского района Одесской области. Окончил в 1966 году сценарный факультет ВГИК. С 1966 года - сценарист и редактор комитета по кинематографии Молдавской ССР, а c 1970 по 2009 год работал режиссером и сценаристом на киностудии "Молдова-фильм". Автор книг и статей о молдавском кино.