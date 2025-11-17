РАХ создаст лабораторию 3D-моделирования для скульпторов и запустит смальтоварню

Президент РАХ Василий Церетели отметил, что перезапуск мозаичных мастерских станет важным шагом в восстановлении исторических направлений художественного производства

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российская академия художеств (РАХ) расширяет технические возможности для художников и скульпторов, так, в Академии создается лаборатория 3D-моделирования, а мозаичные мастерские готовят запуск собственной смальтоварни. Об этом сообщил президент РАХ Василий Церетели на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы формируем новую лабораторию 3D-моделирования, которая позволит скульпторам и художникам работать с современными цифровыми инструментами, от создания сложных форм до подготовки макетов и моделей для дальнейшего производства", - сказал он.

Президент также отметил, что перезапуск мозаичных мастерских станет важным шагом в восстановлении исторических направлений художественного производства. "Мы готовим запуск собственной смальтоварни - это позволит вернуть традиции русской мозаики, обеспечить художников качественным материалом и развивать крупные художественные проекты", - подчеркнул Церетели.

Оба направления, по данным Академии, войдут в комплексный план модернизации художественных мастерских и образовательной среды РАХ.