В Германии исполнили ранее неизвестные произведения Баха

Впервые за 320 лет их исполнили в церкви Святого Фомы в Лейпциге

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Германский музыковед доказал, что два найденных 30 лет назад органных произведения принадлежат Иоганну Себастьяну Баху. Об этом сообщила телерадиокомпания MDR.

В 1992 году музыковед Петер Воллни во время своей работы в Королевской библиотеке Брюсселя обнаружил две рукописи XVII века с музыкальными произведениями "Чакона ре минор" и "Чакона соль минор". Ученый в течение нескольких десятилетий собирал доказательства того, что композиции принадлежат Баху.

Воллни, чьи слова приводит MDR, утверждает, что около 1705 года ученик Баха сделал копии его ранних работ. "Произведения содержат стилистические черты, присущие композициям Баха этого периода и нехарактерные ни для одного другого композитора", - сказал музыковед.

Эти две чаконы были исполнены - впервые за 320 лет - в церкви Святого Фомы в Лейпциге.

Бах был одним из ведущих представителей музыкального искусства эпохи барокко. Он является автором более тысячи произведений, охватывающих почти все жанры его времени (кроме оперы).