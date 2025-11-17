Нацпарк "Кенозерский" передал "небо" на реставрацию в Петербург

Куполообразный потолок был расписан больше 140 лет назад

АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноября. /ТАСС/. Национальный парк "Кенозерский" передал "небо", написанное больше 140 лет назад Федором Захаровичем Иоком, художникам-реставраторам в Санкт-Петербург. Чтобы сохранить его, требовались серьезные реставрационные работы, сообщили в нацпарке.

Данное "небо" - куполообразный расписной потолок - было написано в начале 1880-х годов для Казанской часовни деревни Мининой. Больше 100 лет оно находилось в небольшой часовне, где до росписи можно было дотянуться рукой. В 1960-е годы часовня начала разрушаться, и "небо" обрушилось. По мнению реставраторов, именно этот комплекс из всех "небес" Кенозерья находился в самом тяжелом состоянии.

"Кенозерский национальный парк передал "небо", написанное больше 140 лет назад Федором Захаровичем Иоком, в Санкт-Петербург художникам-реставраторам. ООО "Музейное наследие" предстоит работа с деструктированной основой, восстановление утраченных элементов основы, укрепление авторской живописи и древесины. Реставрацию этого "неба" парк начал 15 лет назад, работы будут завершены в следующем году", - сказано в сообщении.

Как рассказали в нацпарке, после падения "неба" часть граней раскололась, подгнившая древесина разрушилась, а живопись осыпалась. В начале 1990-х парк вывез его на хранение в Вершинино. Состояние живописи, как и состояние основы, было разное: от практически стопроцентной сохранности до почти полного разрушения. Первые консервационные работы проводились в 2010 году, затем повторное укрепление живописи организовали в 2016 году.

"В конце 2024 года на реставрационном совете с приглашенным экспертом - доктором искусствоведения, крупнейшим специалистом по иконам и "небесам" Русского Севера - Татьяной Михайловной Кольцовой мы приняли важное решение: провести полный комплекс реставрационных работ на древесине, но практически не вмешиваться в авторскую живопись, только ее укрепить. На этом комплексе реконструкция росписи невозможна, поскольку живопись на отдельных гранях не сохранилась, ее аналогов не существует, и додумывать мы не имеем права", - объяснила главный хранитель музейных фондов Кенозерского национального парка Анна Анциферова.

В нацпарке отметили, что одна из важных задач - "собрать" грани в той последовательности, как было задумано автором и заказчиками - жителями деревни Мининой. Ни воспоминаний, ни фотографий "неба" до его обрушения не сохранилось. К тому же неизвестно, в какой ячейке располагалась каждая из 16 граней. "Сотрудники парка и привлеченные эксперты состыковывали грани по их размерам, тщательно подбирая соседние, чтобы замкнуть круг. Логику расположения сюжетов проследили по другим "небесам" кисти Федора Захаровича Иока.

После реставрации

Через год отреставрированные грани вернутся в Вершинино. Сперва их выставят в музее "Рухлядный амбар", а после строительства - в депозитарии "Небесное Кенозерье", где парк представит это "небо" на такой высоте, как его видели местные жители в родной часовне.

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Его территория представляет собой природный и историко-культурный комплекс. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.