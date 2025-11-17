Институт культуры отпраздновал 95-летие концертом в Кремлевском дворце



МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Юбилейный концерт Московского государственного института культуры (МГИК), посвященный 95-летию института, прошел в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.

Ведущими праздничного вечера стали выпускники МГИК актеры Андрей Раннев и Дарья Сагалова. Программа концерта была построена как хронологический рассказ об истории института - от его основания до наших дней. "Студенты и выпускники МГИК выступили с номерами, в которых отражена история института, который распахнул свои двери в 1930 году", - рассказала со сцены Сагалова.

Особое место в программе заняла постановка, посвященная Великой Отечественной войне. Ведущие напомнили, что в 1941 году институт работал в условиях военного времени: студенты и преподаватели уходили на фронт, сопровождали эшелоны, строили оборонные сооружения, выступали перед бойцами, читали лекции в частях и на предприятиях. "Культура и искусство - мощная созидающая сила. Институт всегда воспитывал защитников нашей культуры и народа. И так будет всегда", - подчеркнула ведущая.

В концерте, помимо студентов, также приняли участие народная артистка России Лариса Долина, заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина и другие.