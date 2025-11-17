В Рязани стартовал театральный форум Центрального федерального округа

Форум продлится до 19 ноября

Редакция сайта ТАСС

РЯЗАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. III Театральный форум Центрального федерального округа начал работу в Рязани, передает корреспондент ТАСС. Одна из главных целей форума - выработка концепции развития театра в России на период до 2035 года.

Форум проходит на площадке Рязанского государственного областного театра кукол и завершится 19 ноября. В мероприятии принимают участие около 200 человек: представители театров, региональных отделений СТД РФ, министерств культуры, театральных библиотек, профильных учебных заведений, а также других культурных институций, связанных с театральной деятельностью регионов ЦФО.

"Участие в форуме - чудесная возможность обменяться опытом с коллегами из разных регионов. Радостно, когда коллеги готовы своими знаниями поделиться. Творческие объединения театров Союза - то, что мы с вами наблюдаем буквально в эти дни, когда творец может объединить вокруг себя людей, концепции, смыслы", - сказала в ходе обсуждения практикума старший администратор Электротеатра "Станиславский" Ольга Чаплыгина.

Помимо работы над дорожной картой концепции развития театра, участники приняли участие в лекциях-дискуссиях "Опыт взаимодействия театра с региональной властью в решении социальных и проектных задач" и "Сильный бренд и имидж театра в новых медиа и не только. Инструменты, бюджеты, хитрости".

День завершился просмотром спектакля "Пегий пес, бегущий краем моря" Рязанского государственного театра кукол по повести Чингиза Айтматова в постановке режиссера Бориса Константинова.

В 2026 году Союз театральных деятелей России будет отмечать свое 150-летие. Серия театральных форумов - часть большого списка мероприятий по празднованию этой даты, утвержденной указом президента РФ. Форумы проводятся при поддержке Минкультуры России.