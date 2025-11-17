В Москве выступили лауреаты XXVII международного конкурса имени Глинки

Концерт прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Лауреаты XXVII международного конкурса имени М. И. Глинки выступили в Концертном зале имени Чайковского, передает корреспондент ТАСС. В этот вечер помимо лауреатов конкурса публика смогла услышать звезду мировой оперной сцены, председателя жюри конкурса Альбину Шагимуратову в сопровождении Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под руководством Дмитрия Юровского.

Международный конкурс вокалистов имени М. И. Глинки проводится с 1960 года и является одним из самых авторитетных вокальных конкурсов. Более 40 лет бессменным председателем жюри являлась выдающаяся певица и педагог, народная артистка СССР, профессор Ирина Архипова. После ее ухода из жизни конкурс был возрожден в 2019 году по инициативе заслуженной артистки России, народной артистки Республики Татарстан, лауреата I премии XXI конкурса имени М.И. Глинки - Альбины Шагимуратовой. В разные годы лауреатами и дипломантами конкурса становились знаменитые певцы: Елена Образцова, Евгений Нестеренко, Александр Ворошило, Сергей Лейферкус, Альбина Шагимуратова, Ольга Бородина и многие другие.

"Задачей конкурса является не только поиск и награждение молодых певцов с большими голосами. В наше время сложно, а порой и невозможно начинающему певцу выступить на большой сцене оперного театра или концертного зала. Наша цель - помочь таланту найти свой путь, открыть зрителям нового артиста", - рассказала Альбина Шагимуратова.

В числе исполнителей - Отабек Назиров (тенор), Екатерина Бегунович (сопрано), Константин Федотов (бас), Екатерина Савинкова (сопрано), Иван Бородулин (контратенор), Валентина Правдина (сопрано), Мирослав Молчанов (бас), Кирилл Попов (тенор), Данил Сахаров (тенор). Ведущим вечера стал Юлиан Макаров.

Концерт прошел в рамках гастрольного тура лауреатов XXVII конкурса имени М.И. Глинки при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.