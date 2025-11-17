Русский музей покажет портреты исторических деятелей XVIII - XIX веков

В экспозицию выставки вошло около 300 произведений русских художников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Государственный Русский музей в Петербурге представит посетителям масштабную выставку портретов исторических деятелей. Как сообщила пресс-служба музея, в экспозицию вошло около 300 произведений русских художников XVIII - XIX веков.

"В экспозиции представлены портреты великих личностей, среди которых "приближенные к трону" Иван Шувалов и Григорий Орлов, выдающиеся дипломаты Алексей Бестужев-Рюмин и Александр Горчаков, ученые и медики Николай Пирогов и Сергей Боткин, а также полководцы, фрейлины, статс-дамы, художники, предприниматели, артисты, писатели, архитекторы, церковные иерархи. Грандиозная экспозиция познакомит с историей двух веков русского общества и русского искусства в лицах и судьбах", - отметили в пресс-службе.

На выставке показаны произведения живописи, графики и скульптуры из коллекции Русского музея и других ведущих музеев страны. В числе экспонатов картины Карла Брюллова, Ильи Репина, Ивана Крамского, Николая Ге, Дмитрия Левицкого, Ореста Кипренского.

По словам представителей музея, сенсацией выставки станет первый в России показ шедевра Карла Брюллова "Портрет семьи Мариетти" из частного собрания. Публике он был представлен единственный раз в Милане в 1834 году.

"Выставка позволит проследить развитие русского портрета от ранних парсун до знаменитых шедевров XIX века, увидеть всю многогранность портретного жанра: от торжественных парадных портретов до камерных изображений, а также изучить все разнообразие портретных сюжетов: единичные и парные образы, групповые и семейные, мундирные и костюмированные, женские и детские", - говорится в сообщении пресс-службы.

Выставка будет доступна посетителям с 18 ноября до 12 мая 2026 года.