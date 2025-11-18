В Архангельской области пройдет премьерный показ фильма "По-братски"

Кинокартина снята в Поморье

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноября. /ТАСС/. Премьерный показ комедии "По-братски", целиком снятой в локациях Поморья, проведут в Архангельской области в преддверии выхода в широкий прокат. В мероприятии примут участие режиссеры фильма Филипп Абрютин и Оксана Лахно, которые лично представят картину зрителям, сообщил ТАСС руководитель архангельского регионального отделения Союза кинематографистов Анатолий Конычев.

"Продюсерский центр "Молодежные инициативы" при поддержке Союза кинематографистов России (архангельское отделение), а также Кинокомиссии Архангельской области приглашают на народную комедию "По-братски", съемки которой полностью прошли на территории Архангельской области <...>. Народная комедия <...> выйдет в широкий кинопрокат 27 ноября 2025 года, а специальная премьера в Архангельске состоится уже 22 ноября - за пять дней до старта проката", - сообщили агентству.

Согласно описанию фильма, два героя решили развестись. Из-за бюрократических проблем им необходимо отправиться в путешествие в далекий северный город Нежногорье, где их когда-то поженили. На выручку паре приходит соседская семья, так главные герои попадают в приключение.

"Что получится, если отправить в совместное путешествие две совершенно непохожие семейные пары? Одни едут в отпуск, а другие - чтобы оформить развод в далеком Нежногорье. Героев ждет дорога из Архангельска, полная безумных приключений и эксцентричных попутчиков, которые заставят их пересмотреть взгляды на жизнь и отношения, а зрители увидят комедию, от которой будут смеяться до слез", - сказано в описании к фильму.

Главную роль исполнила звезда стендапа Варвара Щербакова - для нее это дебют в большом кино. Также в фильме снялись Ирина Темичева, Денис Бузин, Илья Коробко. Кроме того, к путешествию героев присоединятся Анна Ардова, Михаил Полицеймако и Владимир Селиванов.