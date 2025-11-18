Михайловская: осовременивание классики в театре должно быть без потери смысла

Культура остается важным инструментом воспитания молодежи, считает актриса

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Осовременивание классических произведений в театре возможно, если постановка сохраняет ключевые смыслы и помогает зрителю лучше почувствовать материал. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась российская актриса Анна Михайловская.

"Иногда приходишь на спектакль и видишь современную постановку на классическое произведение, и кажется: как это возможно? Но это возможно. Все может быть понятно и ясно в современной интерпретации, если сохраняется сама суть произведения. Смысл должен оставаться тем же, просто выраженным современными фактами, средствами", - сказала она.

Михайловская также отметила, что культура остается важным инструментом воспитания молодежи. "Через кино и театр можно говорить о базовых вещах: уважении, честности, умении преодолевать трудности. Эти темы всегда актуальны, и важно, чтобы современная форма не разрушала, а усиливала их", - подчеркнула актриса.