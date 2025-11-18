Выставка "Петр Великий и Сербия" стала центральным событием Дней Эрмитажа в Белграде

Также представлены выставка "Императрицы. Костюмы из кинофильма" с реконструкцией нарядов правительниц из рода Романовых и экспозиция художественных копий портретов российских полководцев и государственных деятелей сербского происхождения из коллекции Эрмитажа

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вторые Дни Эрмитажа в Сербии стартовали в понедельник в Русском доме в Белграде. Центральным событием проекта стала выставка "Петр Великий и Сербия", которая будет работать с 18 ноября 2025 года по 30 января 2026 года.

"Дни Эрмитажа - это большой международный проект, включающий выставочную, концертную и научно-просветительскую программы, а также показы исторических фильмов. В Сербии это событие проходит уже второй раз при поддержке министерства культуры республики", - сообщила "Газпром нефть", которая является одним из организаторов мероприятия.

Об экспозиции

Экспозиция объединяет классические музейные приемы и мультимедийные технологии. Специально для проекта была построена полноразмерная модель старинного корабля. В числе экспонатов - подлинные исторические документы, церковная утварь, книги и оружие из сербских музеев и монастырей.

"Особое внимание в экспозиции уделяется соратникам Петра и знаменитым сербам, имена которых вписаны в историю двух стран: это дипломат Савва Владиславич-Рагузинский, адмирал Матия Змаевич, военачальник Михайло Милорадович, патриарх Сербский Арсений III Чарноевич", - говорится в сообщении.

В рамках Дней Эрмитажа также представлены выставка "Императрицы. Костюмы из кинофильма" с реконструкцией нарядов правительниц из рода Романовых и экспозиция художественных копий портретов российских полководцев и государственных деятелей сербского происхождения из коллекции Эрмитажа в национальном музее Сербии. Программа включает кинопоказы исторических фильмов, в том числе сербскую премьеру картины "Екатерина Великая".

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что вторые Дни Эрмитажа в Сербии являются примером заботы музея и его партнеров о сохранении традиционных культурных связей и создании их инновационных форматов. По его словам, проект представляет собой художественную манифестацию традиционных тесных исторических связей русского и сербского народов.

Министр культуры Сербии Никола Селакович назвал событие одним из самых красивых мостов между двумя культурами и народами. Он подчеркнул, что центральная выставка напоминает о глубоких и прочных связях, общем духовном наследии и стремлении сохранить свободу и веру.

"Более 15 лет "Газпром нефть" реализует проекты с сербскими партнерами в сфере культуры и сохранения общего исторического наследия. Конечно, самым ярким результатом этого партнерства стало создание мозаики Храма Святого Саввы в Белграде, нового национального символа Сербии. В 2022 году после окончания строительства храма мы с сербскими друзьями договорились, что нашей следующей крупной культурной инициативой станет проект с Эрмитажем", - отметил начальник департамента коммуникаций "Газпром нефти" Александр Дыбаль.