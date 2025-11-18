Кологривый, Пересильд, Валуев и Рогачев сыграют в сказке "Садко"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Актеры Антон Рогачев, Анна Пересильд, Никита Кологривый и Николай Валуев утверждены на роли в новой экранизации сказки "Садко". Об этом сообщил глава кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов на питчинге национальных фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства в Минкультуры РФ.

"Утверждены Антон Рогачев, Аня Пересильд, Никита Кологривый и Николай Валуев", - сказал он. Согласно утвержденному распределению ролей, Рогачев исполнит роль Садко, Пересильд - Забавы, Кологривый - Буслая, а Валуев - тролля. В представленном дрим-касте - Марьяна Спивак/ Елизавета Ищенко в роли Рандгрид. Юрий Стоянов может сыграть роль Ерофея, а Роман Васильев или Иван Колесников - Морского царя.

Сельянов отметил, что перед принятием финального решения об актерском составе были сформированы фокус-группы с демонстрацией проб и анализом реакции зрителей. "С [исполнителями ролей] еще нескольких важных персонажей мы находимся в состоянии переговоров и завершения проб. Но скоро этот процесс будет завершен", - заключил продюсер.