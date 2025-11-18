В Историческом музее в Москве представили шедевры из музея "Царское Село"

В экспозицию вошли авторские предметы мебели, декорированные драгоценными камнями и металлами, а также редкими породами дерева

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве, продолжая серию выставок "Сокровища императорских резиденций", представил шедевры из собрания музея-заповедника "Царское Село", передает корреспондент ТАСС. В экспозиции находятся 526 предметов из царскосельской коллекции.

"Я хотел бы поблагодарить коллег за триумф роскоши, который вы нам предоставили. Эти уникальные произведения, безусловно, тронут сердца посетителей Государственного исторического музея. <…> Это действительно выдающийся проект, который не имел аналогов ранее", - сказал генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин.

В экспозицию вошли авторские предметы мебели, декорированные драгоценными камнями и металлами, а также редкими породами дерева. Гости также увидят изделия из Янтарной комнаты, фарфоровые и стеклянные коллекции - произведения, созданные на российских императорских заводах и привезенные из-за границы. Также выставлена часть ювелирного Нарышкинского клада, которая ранее не экспонировалась в Москве.

"В Москве представлены 526 раритетов из нашей коллекции, и поверьте, каждый из этих предметов - это маленький шедевр. Они являются как художественными, так и мемориальными предметами, связанными с историей России. Здесь собрано все лучшее, что есть у нас в музее. Некоторые из них мы э никогда не разрешали вывозить из Царского Села по соображениям безопасности, но рискнули, и сегодня гости музея смогут увидеть их на этой выставке", - отметила директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова.

Значительная часть выставки посвящена личным вещам русских императоров и императриц (одежда, аксессуары, оружие, предметы повседневного и парадного использования), а также портретной живописи. Кроме того, в музее представлены произведения известных мастеров из художественной коллекции "Царского Села", такие как "Сибилла Либийская" Гверчинно и "Богоматерь с Христом, Св. Елизаветой, Св. Иоанном Крестителем и Св. Иосифом" Н. Берреттони XVII века, а также ряд пейзажей XVII - XX веков.

Среди экспонатов

Один из разделов выставки посвящен ювелирным изделиям XVIII - начала XX века. Здесь представлены работы фирмы Фаберже, созданные в мастерских Овчинникова и Хлебникова. Коллекция фарфора как русской, так и европейской работы включает в себя парадные декоративные вазы и сервизы, например, "Рафаэлевский", который был заказан Александром III специально для Царского Села.

Выделяется и собрание восточного искусства, включающее лаки, шелка, изделия из камня и расписной китайский и японский фарфор XVII - XIX веков. В "Царском Селе" находится одна из крупнейших коллекций придворных экипажей в России. Впервые в Москву для выставки привезены детские коляски, беговые сани и сани для взрослых, отделанные золотом и обитые парчой.

Отдельный раздел выставки рассказывает о русских военных мундирах. Одним из экспонатов является шефское мундирное платье Екатерины II, выполненное из бархата и отделанное золотым галуном.

Живопись на выставке будет представлена, в частности, двумя полотнами Карла Брюллова: "Святая царица Александра, возносящаяся на небо", которая является иконой-портретом княгини Александры Николаевны, и "Дафнис и Хлоя". Это произведение впервые будет показано в Москве в Историческом музее. Кроме того, посетители увидят полотно "Царскосельская карусель" французского художника Верне, запечатлевшее праздник по случаю 25-летия бракосочетания императора Николая I и императрицы Александры Фёдоровны.

Также выставку украсит "золотая" броня Радостного и "черная" броня Печального рыцарей - персонажей императорских процессий в трауре, которые ранее не экспонировались в Москве и недавно покинули реставрационные мастерские.

Для посетителей выставка будет работать с 19 ноября 2025 года по 13 апреля 2026 года.

