Театральные поезда пройдут по городам России из Владивостока и Севастополя

Поезд сделает остановки в том числе в Рязани, Тамбове, Воронеже, Курске, Смоленске, Калуге и в Москве

РЯЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Театральные поезда отправятся из Владивостока и Севастополя в 2026 году в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей (СТД), оба поезда прибудут в Москву в начале июля. Об этом сообщил народный артист РФ, председатель СТД Владимир Машков.

"Одно из больших мероприятий в рамках празднования - это театральный поезд. Мы уже договорились с РЖД, что один театральный поезд пойдет из Владивостока в Москву, другой из Севастополя в Москву. Они будут останавливаться в разных городах, артисты будут меняться. День доехал до следующего города: вышел, тебя встретили, показали спектакли свои лучшие, поехали дальше. Этот поезд приедет в Москву в начале июля", - рассказал он в ходе третьего театрального форума ЦФО.

Поезд сделает остановки в том числе в Рязани, Тамбове, Воронеже, Курске, Смоленске, Калуге и в Москве.

Владимир Машков уточнил, что в начале июня также планируется проведение фестиваля "Театральный бульвар", в 2026 году он пройдет в Зарядье.

"Сотни коллективов на протяжении трех месяцев в Москве показывали свои лучшие спектакли, мастер-классы с утра до вечера. А в этом году нам отдали Зарядье. Поэтому Театральный бульвар, который будет в течение всего лета, на который будут приезжать, я надеюсь, артисты ваших театров, чтобы показать лучшее, что есть на данный момент в нашем театральном обществе", - добавил он.

О форуме

III Театральный форум проходит в Центральном федеральном округе в Рязани с 17 по 19 ноября. В мероприятии принимают участие около 200 человек: представители театров, региональных отделений СТД РФ, министерств культуры, театральных библиотек, профильных учебных заведений, а также других культурных институций, связанных с театральной деятельностью регионов ЦФО.

В 2026 году Союз театральных деятелей России будет отмечать свое 150-летие. Серия театральных форумов - часть большого списка мероприятий по празднованию этой даты, утвержденной указом президента РФ. Форумы проводятся при поддержке Минкультуры России.

