Русский театр Абхазии откроет театральный сезон премьерой чеховской "Чайки"

Постановка пройдет 21 и 22 ноября

СУХУМ, 18 ноября. /ТАСС/. Государственный русский театр драмы Абхазии им. Ф. Искандера откроет 44-й театральный сезон премьерой спектакля "Чайка" А. П. Чехова. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

"Театр имени Фазиля Искандера откроет 44-й сезон легендарной "Чайкой", 21 и 22 ноября состоится первая премьера. Это первое обращение Государственного русского театра драмы Абхазии к выдающейся чеховской драматургии и первая постановка пьесы на русском языке в Абхазии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режиссер-постановщик премьерной "Чайки" Роман Кочержевский создает глубокий, увлекательный, динамичный и визуально совершенный спектакль, жанр которого он определяет двумя словами - "Триллер. Драма". У зрителя не будет возможности заскучать, при этом виртуозный чеховский текст и вневременные смыслы станут понятны и близки каждому.

По словам Кочержевского, в этом материале необходимо доверие, отчаяние и смелость как исполнителей, так и всего театра, всей большой команды. "Эта история - размышление о контрасте внешнего и внутреннего, о том, как мы часто бываем невнимательны к самому близкому человеку, и как легко пропустить начало конца. Это прекрасный текст и большое счастье над ним работать", - признается режиссер-постановщик.

В театральном мире о Кочержевском говорят как о новой яркой звезде. Будучи талантливым актером Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, он стал ассистентом выдающегося российского режиссера Юрия Бутусова. Сегодня на его счету постановки в лучших российских театрах, а в Театре имени Фазиля Искандера Роман Кочержевский поставил нашумевший спектакль "Роман с кокаином", который уже два года с успехом идет в Сухуме и на гастролях в России.

Художник по свету спектакля "Чайка" - неоднократный лауреат высшей театральной премии "Золотая маска" Константин Бинкин. "Спектакли Константина Бинкина идут в Большом и Малом театрах, Театре Наций и Моссовета, в других лучших российских и европейских театрах. Художник по костюмам Наташа Шпанова - "знак качества" любого спектакля", - сообщает Русдрам Абхазии. В спектакле играют молодые звезды театра им. Искандера: Эмиль Петров, Милана Ломия, Мадлена Барциц, заслуженные артисты Абхазии Кирилл Шишкин и Рубен Депелян, Ирина Делба, Саид Лазба, Екатерина Барышева, Леон Гвинджия, Руслан Жиба.

"Почему именно "Чайка"?

Генеральный директор театра Ираклий Хинтба говорит, что это не только его любимая пьеса у Чехова, это - мечта любого театра и режиссера - поставить "Чайку", и любого актера - сыграть в "Чайке". "Завораживающая, ослепительно прекрасная пьеса, шедевр мировой драматургии и "лакмусовая бумага" творческого уровня театра. Роман Кочержевский ставит увлекательный, чрезвычайно интересный, стильный и очень глубокий по смыслам спектакль", - отметил Хинтба.