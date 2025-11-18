Куклачев опроверг новость о завершении карьеры

Народный артист РСФСР сообщил, что под его руководством продолжается подготовка "большой программы по созданию нового шоу с кошками"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в беседе с ТАСС назвал новость о том, что он якобы собирается завершить свою карьеру, "очередным фейком". По его словам, сейчас под его руководством продолжается подготовка "большой программы по созданию нового шоу с кошками", а совсем скоро он со спектаклем "Самый добрый клоун" поедет на гастроли в Сибирь.

Ранее во вторник издание "Абзац" сообщило, что Куклачев объявил о завершении своей карьеры. Так, художественный руководитель Театра кошек якобы заявил, что больше не может выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.

"Появился очередной фейк. Корреспондент <...> написал такое, что не соответствует действительности. Дело в том, что я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми. Поэтому это все неправильно. <...> Я продолжаю работать не останавливаясь. Мы сейчас новые спектакли создаем. У нас интересная, огромная, большая программа по созданию нового шоу с кошками. Мы сейчас скоро поедем в Сибирь. Будем радовать зрителя своими спектаклем, который называется "Самый добрый клоун". Мы будем нести доброту по всей России. И я уверен, что доброта спасет весь мир", - сказал Куклачев агентству.

12 апреля, в день своего 75-летия, основатель и руководитель Театра кошек Куклачев почувствовал недомогание во время выступления в эстрадно-цирковом шоу "Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни". Медики оказали ему первую помощь и увезли в больницу, где артисту сделали операцию. Как сообщали ТАСС в пресс-службе Театра кошек, Куклачев перенес обширный инфаркт.

Юрий Куклачев является первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).