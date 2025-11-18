В Петербурге фестиваль искусств "Дар" открыли премьерой балета "Медитация"

Спектакль посвящен страсти певца к искусству танца и его любви к первой жене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Подарком всем любителям искусства станет фестиваль "Дар" имени Федора Шаляпина, который открылся 18 ноября премьерой балета "Медитация" на сцене Александринского театра. Спектакль посвящен страсти певца к искусству танца и его любви к первой жене - балерине Иоле Торнаги, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Медитация" - философская притча о человеке, ищущем смысл жизни и вдохновение. Хореография Анны Верде соединяет древние архетипы и современные пластические формы, превращая движение танцовщиков в путь познания - от внутреннего хаоса к покою, от суеты к свету", - рассказали в пресс-службе. Музыку, специально созданную для спектакля Ильей Дягелем, отличает слияние русских напевов и восточных медитативных мотивов. Более 30 этнических инструментов - от ханга и диджериду до тибетских чаш и посоха дождя - создают живое звуковое поле, в котором свет, звук и движение обретают единую ритмику.

Каждое событие фестиваля, который продлится до 3 декабря, обращено к Шаляпину как к проводнику в мир художественного откровения, раскрывающего многослойность и глубину русской культуры. Проект призван актуализировать его наследие в современном культурном контексте, создавая пространство, где органично переплетаются классика и эксперимент, традиция и инновация. Такую задачу ставят перед собой организаторы - Фонд возрождения Санкт-Петербурга в партнерстве с Государственным музыкальным театром имени Федора Шаляпина при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Программа фестиваля

Специально для фестиваля "Дар" создан музыкальный перформанс "Дубинушка лейтмотив. Версия Мартынова", который будет показан 25 ноября на Новой сцене Александринского театра. В основе этого произведения - авторское прочтение песни, сыгравшей немалую роль в судьбе Шаляпина, а также занимающей особое место в истории русской музыки. Проект композитора Николая Мартынова раскрывает глубину национального сознания, в котором припев "Эх, дубинушка, ухнем…" звучит как символ вечного возвращения русской истории, ее испытаний и надежд. В исполнении примут участие сам композитор, народная артистка России скрипачка Татьяна Гринденко, а также молодые виртуозы электроакустической музыки.

В Концертном зале на Английской набережной 30 ноября будет представлен музыкально-драматический спектакль "За день до вечности" ("Шаляпин, Рахманинов и другие"), который перенесет публику в атмосферу Серебряного века. Постановка раскрывает сложный, многогранный диалог певца и композитора, демонстрируя, как дружба и сотрудничество великих художников формируют эпоху. В главной роли - солист театра "Геликон-опера" Алексей Тихомиров. В роли Рахманинова - пианист Дмитрий Крюков.

Кульминацией фестиваля 3 декабря станет гала-концерт "Бас-парад" в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. На сцену выйдут знаменитые басы двух столиц Владимир Ванеев, Михаил Колелишвили, Дмитрий Скориков, Александр Безруков. Их выступление будет сопровождать оркестр Театра имени Шаляпина "Северная симфония" под управлением Фабио Мастранджело.