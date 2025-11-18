В Петергофе проект "Подвиг возрождения" станет бесплатным для посещения

Гости смогут увидеть его бесплатно до конца 2025 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Культурно-просветительский проект "Подвиг возрождения" в музее-заповеднике "Петергоф", посвященный восстановлению дворцово-паркового ансамбля после Великой Отечественной войны, станет бесплатным для посещения с 19 ноября и до конца года. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

"В год празднования 80-летия Великой Победы музей-заповедник "Петергоф" приглашает всех жителей и гостей города бесплатно посетить проект и узнать, какой подвиг совершили ленинградцы после Великой Отечественной войны, чтобы из пепла восстановить дворцово-парковый ансамбль. Этот проект имеет большое значение, поскольку позволяет каждому ощутить связь времен и отдать дань музейщикам ХХ века", - говорится в сообщении музея-заповедника.

Проект "Подвиг возрождения" открылся для публики 24 июня. Впервые залы Большого петергофского дворца стали масштабными декорациями, на фоне которых разворачивается пронзительная история. Проект соединяет декорационные приемы театра и кинематографа с музейным показом более 400 подлинных музейных предметов. Воспоминания хранителей и участников восстановления Петергофа звучат голосами известных актеров и деятелей культуры - Николая Бурова, Александра Малича, Михаила Морозова и Карины Разумовской.

"Подвиг возрождения" подготовили музей-заповедник "Петергоф" совместно с историко-художественной творческой мастерской "Невский баталист". Он будет доступен для посещения до 1 марта 2026 года. Проект рекомендован взрослым и детям от шести лет.

