Петербургская детская музыкальная школа имени Андрея Петрова отметила 100-летие

Ее воспитанники дали праздничный концерт в зале Академической капеллы

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Детская музыкальная школа имени Андрея Петрова отпраздновала 100-летие. Ее воспитанники дали праздничный концерт в зале Академической капеллы Санкт-Петербурга, куда в этот вечер пришли и выпускники разных десятилетий.

"Вся моя жизнь связана с этой школой, где я сначала училась у замечательного педагога по фортепиано Эсфири Леоновны Вилянской, а затем более десяти лет преподавала здесь композицию. Когда школе присвоили имя Андрея Павловича Петрова, нашей семье это было, конечно, очень приятно. Но самое главное, что в самом коллективе к этому отнеслись с большим энтузиазмом, так это легко и радостно произошло", - сказала корреспонденту ТАСС художественный руководитель Фонда сохранения и развития творческого наследия Андрея Петрова заслуженный деятель искусств России Ольга Петрова.

Уже 19 лет фонд и школа совместно проводят детский исполнительско-композиторский конкурс "Бывает все на свете хорошо...". А летом школьные коллективы и солисты дают концерты под открытым небом в Сквере Андрея Петрова на Петроградской стороне.

Детская музыкальная школа-студия, открытая в Ленинграде в 1925 году, спустя шесть лет получила в свое распоряжение бывший особняк графа Сергея Витте на Кировском проспекте, 5 (ныне Каменноостровский проспект). В ее стенах начинали путь в профессию композитор Александр Колкер, скрипач и дирижер Владимир Спиваков, солистка оперы Мариинского театра Ольга Пудова, концертмейстер заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Петербургской филармонии Лев Клычков.

В концерте приняли участие учащиеся и выпускники, продолжающие профессиональное образование. Вечер завершился выступлением сводного хора и духового оркестра школы.