Воронежский музей представил в Донецке выставку картин учеников Репина

В экспозиции 26 репродукций

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Выставка картин учеников Ильи Репина открылась в Донецке в республиканском художественном музее. Экспозицию представил Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского, сообщила пресс-служба Министерства культуры Воронежской области.

"В Донецком республиканском художественном музее открылась выставка "Художники Серебряного века" из собрания Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского. На выставке представлены 26 репродукций картин трех учеников Ильи Репина: Елены Киселевой, Петра Нилуса и Павла Шмарова. Их работы отражают уникальный стиль каждого мастера, сочетающий академическую школу и новые течения начала XX века", - говорится в сообщении.

Директор донецкого музея Екатерина Калиниченко на открытии выставки сказала о важности музейного сотрудничества между регионами, которое обогащает культурный диалог и позволяет глубже понять наследие великих мастеров. Ее воронежская коллега Юлия Зайченко прислала видеоприветствие, в котором рассказала об истории создания выставки, судьбе художников и значении ее показа в Донецке. В день открытия выставки в Донецке артисты выступили с песнями на стихи Сергея Есенина, также была прочитана лекция о Серебряном веке. В пресс-службе отметили, что выставка организована при поддержке Министерства культуры ДНР в рамках программы "Содружество Донбасс".