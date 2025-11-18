На Дворцовой площади покажут мэппинг-спектакль о Чайковском

Показ будет приурочен ко дню основания Эрмитажа

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Мультимедийные зарисовки ведущих цифровых художников России и мэппинг-спектакль о композиторе Петре Чайковском покажут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге ко дню основания Эрмитажа, который отмечается 7 декабря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Седьмого декабря мы отмечаем дату основания Эрмитажа. В этом году на Дворцовой площади лучшие цифровые художники России покажут короткие мультимедийные зарисовки о своей малой родине. Также зрители увидят полноценный мэппинг-спектакль о Чайковском", - отметил Пиотровский.

В начале декабря в Санкт-Петербурге традиционно проходят Дни Эрмитажа - серия событий, включающих выставки, встречи, концерты и шоу, посвященные музею. Кульминация торжеств приходится на 7 декабря - День Святой Екатерины, в честь которой при крещении была названа императрица Екатерина Великая - основательница и покровительница музея. В 2024 году Эрмитаж отметил 260-летие со дня основания.