Историю бойца СВО Малого из Коми обыграли в спектакле "Мамлон сьылан"

Идея создания пьесы и спектакля зародилась после концерта, посвященного теме спецоперации, который посетили многие ветераны, сообщила режиссер-постановщик, художественный руководитель театра Светлана Горчакова

СЫКТЫВКАР, 19 ноября. /ТАСС/. Премьера первого в Республике Коми спектакля о специальной военной операции "Мамлон сьылан" (Материнский напев) пройдет на сцене Национального театра региона. В постановке обыграна история морпеха Малого из Коми, который в решающий момент боя использовал родной коми язык для передачи координат эвакуации, рассказала в интервью ТАСС автор пьесы и режиссер-постановщик, художественный руководитель театра Светлана Горчакова.

"Жить в Коми, писать на коми и не использовать эту известную на всю страну историю [морпеха Малого] было бы грешно. Мы обыгрываем это в двух военных эпизодах, в первом - знакомство двух бойцов, которые, как выясняется, оба из Коми. Во втором эпизоде они держат связь на коми языке во время боя. В нашей пьесе герой - Малек. Театр не показывает войну, он показывает жизнь человеческого духа в ситуации войны", - рассказала ТАСС режиссер.

По ее словам, ни она, ни артисты не бывали в зоне спецоперации, поэтому для достоверности постановки консультировались с ветеранами и участниками спецоперации, встречались с матерями и женами погибших бойцов. "Это все подогревает желание подать эту тему так, чтобы у зрителя родилось сочувствие и желание помочь хоть чем-то, хотя бы молитвами. Наших бойцов, которые сегодня на передовой, и очень многие пострадали, надо поддерживать. Во время Великой Отечественной войны замалчивали о покалеченных воинах. Сегодня руководители страны совершенно по-другому к ним относятся, и мы должны преклоняться перед воинами, которые защищают наше Отечество", - отметила режиссер.

Идея создания пьесы и спектакля зародилась после большого концерта, посвященного теме спецоперации, который посетили многие ветераны, и было очевидно, что тема очень востребована и важна. "Это история конкретной семьи, в которой мальчик пошел добровольцем на спецоперацию, и как семья, его любимые девушки переживают за него. Спустя время мать получает известие, что сын пропал без вести. Он выжил, но потерял память, все время вспоминает мамину песню, мамины напевы, и так, по песне, устанавливают его личность. Такова история, и в этом есть правда жизни", - рассказала режиссер.

Премьера состоится 27 и 28 ноября. Спектакль будет идти на коми и русском языке - домашние сцены исполняют по-коми, эпизоды "за ленточкой" - в основном по-русски. Костюмы проработаны с максимальной точностью к деталям. В основе декораций - маскировочные сети.

Постановка "Мамл н сьылан" (Материнский напев) создана по итогам Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям современных драматургов и осуществлена при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО "Русские сезоны". Спектакль планируют показывать не только в Сыктывкаре, но и в других городах республики, куда театр часто выезжает, а также рассчитывают на групповые посещения школьников и студентов из ближайших районов.