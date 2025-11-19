В Москве презентовали документальный фильм к 150-летию со дня рождения Луначарского

В памятный год также была подготовлена выставка и книга, посвященные писателю

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Документальный фильм "Анатолий Луначарский. Дон Кихот революции" презентовала директор киностудии "Лавр" Светлана Резвушкина во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной отмечаемому 23 ноября 150-летию со дня рождения российского государственного деятеля, первого народного комиссара просвещения РСФСР, философа, писателя Анатолия Луначарского. В памятный год также была подготовлена выставка и книга, посвященные Луначарскому.

"На создание этого фильма меня сподвиг главный редактор издательства "Вече" Сергей Дмитриев, который пришел с этой идеей и со своей новой книгой. У меня были большие сомнения, ведь о Луначарском мало кто знает. Мы даже проводили опросы среди студентов и молодежи в интернете и в своих сетях, и многие не знают, кто он такой. Но Сергей убедил меня, что создание этого фильма необходимо", - поделилась Резвушкина.

По ее словам, отбор материала для фильма был очень долгим и сложным: "Потому что фигура Луначарского многогранная и противоречивая, и все эти грани не помещаются в фильм". "Мы разделили материал на главы и провели большой кастинг. В итоге нашли актера, который исполнял роль рассказчика и в какой-то момент перевоплощался в Луначарского", - добавила она. В основу фильма вошли письма героя.

"Мы были поражены тем, что это человек сочувствующий, глубоко переживающий, понимающий боль и умеющий выразить эти чувства в момент события. Эти письма, которые он писал жене, Ленину и Сталину - это чувства человека, который переживает момент и не может о нем не сказать. Это очень важно для документального фильма", - уточнила Резвушкина. Съемки проходили в Мемориальном кабинете Брюсова, Смольном институте, Государственном Эрмитаже, музее-квартире Блока, в музее "Ясная поляна", музее-квартире Дзержинского. Фильм представлен в сети.

Говоря о своей новой книге "Луначарский. Дела и годы наркома просвещения", Сергей Дмитриев отметил, что для него фигура Луначарского за последние несколько лет стала очень важной. "В своей новой книге я говорю о Луначарском и как о поэте. Он был очень интересным поэтом - написал около двухсот стихов и 45 пьес! Двенадцать из них шли в театрах по всей России, а также в Японии и Берлине. Луначарский также занимался архитектурой: он строил библиотеку имени Ленина и Дворец Советов. В моей книге есть уникальная история о том, как Луначарский предлагал Ленину создать новую церковь - православную, но советскую. Все это свидетельствует о новом взгляде на советскую эпоху, которая долгое время воспринималась в демоническом свете", - добавил он.

О выставке

Кроме того, директор Государственного музея истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В. И. Даля Дмитрий Бак и главный хранитель ГМИРЛИ имени В. И. Даля, куратор выставки Дарья Каверина напомнили о выставке "Товарищ Наркомпрос!" к юбилею Луначарского. Экспозиция была основана на автобиографии Анатолия Луначарского и охватила ключевые моменты его жизни - от молодого революционера до значимой фигуры советского государства. Выставка повествовала о спасении Луначарским Большого театра и его музейных инициативах, таких как охрана памятников и организация "Первой государственной свободной выставки". Также были представлены его литературные и сценарные работы, включая сохранившиеся фильмы по его сценариям. В выставку вошло более 500 экспонатов: документы, рукописи, афиши, фотографии и предметы искусства, предоставленные ведущими музеями страны.