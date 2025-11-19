Россия и Индия проведут совместные кинофестивали в рамках соглашения с "Москино"

По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, Индия является страной с уникальной кинотрадицией

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. АНО "Москино" и крупнейшее индийское креативное агентство Jio Creative Labs подписали соглашение о партнерстве по итогам Международного форума "Культура. Медиа. Цифра". В его рамках планируются совместные кинофестивали и тематические кинопоказы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Индия - страна с уникальной кинотрадицией и активно развивающимся креативным сектором, и совместными усилиями мы сможем создать проекты, которые не только обогатят культурную жизнь наших стран, но и откроют новые возможности для кинематографистов и творческих предпринимателей. В рамках сотрудничества планируются совместные кинофестивали, тематические кинопоказы и творческие мастер-классы", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

При участии Jio Creative Labs в дни форума "Культура. Медиа. Цифра" проходили съемки развлекательного шоу о Москве с участием индийских блогеров-миллионников Бхавина Бханушали и Арьена Каточа. По словам гендиректора агентства Jio Creative Labs Адитья В. Бхата, это не просто съемки шоу в Москве, а фундамент для долгосрочного сотрудничества, которое позволит миллионам зрителей в Индии и России по-новому увидеть и полюбить культуру друг друга. Отмечается, что агентство является стратегическим и маркетинговым подразделением Reliance Industries Limited, крупнейшей частной корпорации Индии. Агентство располагает полным циклом производства высококачественного контента - от концепции до постпродакшена, аудио и музыкального продакшена.

Форум "Культура. Медиа. Цифра" в 2025 году объединил лидеров медиарынка, представителей технологий, искусства, кино, блогинга и креативных индустрий. Мероприятие посетили более 8 тыс. человек, а спикерами стали свыше 160 экспертов из более чем 20 стран мира - медиаменеджеры, режиссеры, продюсеры, представители СМИ, IT-компаний, digital-платформ, стриминговых сервисов, государственных структур, СМИ блогеры, музыканты и многие другие специалисты.