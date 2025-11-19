В Петербурге начнут масштабную реставрацию кинотеатра "Аврора" осенью 2026 года

Планируется, что работы продлятся до 2028 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Масштабную реставрацию планируют провести в кинотеатре "Аврора" - первом кинотеатре Петербурга и одном из старейших в стране. Работы начнутся осенью 2026 года и завершатся к 2028 году, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

"Скоро начнем реставрацию в кинотеатре "Аврора". Внутри полуротонды (фасада кинотеатра - прим. ТАСС) появятся дополнительные входы, а скульптуру "Авроры на бочке" перенесут в фойе, где она и стояла в 20-е годы прошлого века. Появится гардероб, кино-бар переедет на историческое место в белое фойе. В оба зала установят новое кинооборудование, а в Большом еще и увеличится экран", - рассказал Пиотровский

Вице-губернатор подчеркнул, что предстоящее обновление кинотеатра станет "самым масштабным за сто лет". "Работы планируем начать следующей осенью, а завершить - к 2028-му году", - добавил он.

Как пояснила ТАСС директор "Авроры" Софья Нестеренко, "режим работы кинотеатра во время ремонта прорабатывается", о нем будет объявлено ближе к началу работ.

Директор рассказала, что в ходе ремонта будут заменены все инженерные системы, электричество и водоснабжение, в интерьере отреставрируют фигурное ограждение лестницы и галереи, по иконографическим материалам восстановят трапециевидные глубокие кессоны потолков, пропилеи из сдвоенных колонн со стилизованными капителями и другие детали. "Исторический, скульптурный облик Малого зала будет сохранен, но отреставрирован с применением современных технологий. В Большой зал вернется историческая лепнина", - добавила она. Планируется, что работы продлятся два года.

О кинотеатре

Первый кинотеатр Санкт-Петербурга открылся на Невском проспекте в 1913 году. Тогда он назывался синематеатр "Пикадилли". Здесь в эпоху "великого немого" работал тапером Дмитрий Шостакович. В те годы фильмы в "Пикадилли" шли не только в сопровождении игры пианиста, но и целого симфонического оркестра, которым руководил дирижер и композитор Сергей Бершадский. В конце века принимал участие в жизни кинотеатра композитор Андрей Петров.

С 1932 года кинотеатр стал тезкой крейсера революции "Аврора". Театр продолжал работать даже в годы блокады, когда сеансы приходилось прерывать при сигнале воздушной тревоги. Лишь в январе 1942 года, когда прекратилась подача электричества, кинотеатр был ненадолго закрыт. Но в уже марте "Аврора" вновь открылась для зрителей документальным фильмом "Разгром немецких войск под Москвой".

В 1998 году, в год 85-летия кинотеатра, в "Авроре" были проведены реставрационные работы по восстановлению исторического вида, установлены новейшая звуковоспроизводящая аппаратура и новый экран. Кинотеатр - постоянный участник международных кинофестивалей, премьер, специальных показов с участием создателей фильмов.

В 2023 году кинотеатр "Аврора" отметил свое 110-летие.