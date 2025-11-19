Умер педагог ГИТИСа Виталий Дмитриевский

Ему было 90 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Профессор, доктор искусствоведения, театровед, социолог и педагог Виталий Дмитриевский умер в возрасте 90 лет, сообщили в официальном Telegram-канале Российского института театрального искусства (ГИТИС), где он был педагогом на протяжении 20 лет.

"Виталий Николаевич преподавал в ГИТИСе, на кафедре продюсерства и менеджмента исполнительских искусств, более 20 лет. <…> Он был терпеливым учителем, наводящим мосты между историей, искусствоведением, социологией, педагогикой. ГИТИС скорбит и выражает соболезнования семье - Екатерине и Петру Дмитриевским, всем близким, друзьям, коллегам и ученикам Виталия Николаевича", - говорится в сообщении.

В театре подчеркнули, что Дмитриевский был представителем ленинградской творческой школы. В 1966 году он организовал социологическую лабораторию для изучения театрального зрителя при Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Спустя два года он совместно с коллегами создал научно-исследовательскую группу "Социология и театр", которой руководил на протяжении десяти лет до своего переезда в Москву. "Социология и театр" сейчас, полвека спустя, помогает проследить развитие и изменение ленинградского театра и культуры в целом благодаря внимательному, профессиональному исследованию искусства, которым в то время занимались большие мастера - Георгий Товстоногов, Игорь Владимиров, Рубен Агамирзян, Зиновий Корогодский, молодой Лев Додин", - дополнили в учебном заведении.

Свою карьеру он продолжил в Москве в 1978 году и присоединился к ГИТИСу в 1999, где преподавал социологию театра и курировал диссертационные исследования. Кроме того, Дмитриевский стал вдохновителем и основателем нового направления театроведческой и социологической работы в России. Его научные интересы охватывали историю, теорию и социологию театрального искусства. Он также изучал наследие Федора Шаляпина, написав о нем несколько книг.

"Виталий Николаевич был внимательным и мудрым наставником, покровителем молодых учёных, который свой опыт социолога, историка и театроведа, свой колоссальный профессионализм направил на развитие науки, воспитание нового поколения учёных и исследователей и расширение научного поля театральной социологии", - заключили в ГИТИСе.