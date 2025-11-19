Умер заслуженный артист России Сергей Десницкий

Ему было 84 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Сергей Десницкий ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщается в официальном Telegram-канале Московского художественного театра имени А. П. Чехова. О дате и месте прощания артиста проинформируют дополнительно.

"Сегодня ночью не стало заслуженного артиста России Сергея Глебовича Десницкого. Грядущей весной ему могло бы исполниться 85 лет. <…> Московский художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье Сергея Глебовича Десницкого, его друзьям, коллегам, всем, кто его любил", - говорится в сообщении.

Десницкий, выпускник Школы-студии МХАТ 1962 года, начал свою карьеру в театре "Современник", но вскоре перешел в МХАТ, где сыграл около 100 ролей, среди которых множество персонажей Чехова в спектаклях Бориса Ливанова и Олега Ефремова. В МХАТе он служил до 1987 года, когда после раскола труппы перешел в МХТ им. Чехова. С 1991 года - актер театра "У Никитских ворот". В 1997 году вернулся в МХТ, где работал до 2017 года, после чего сосредоточился на режиссуре и литературной деятельности. Так, среди его работ мемуары "Сквозное действие любви" и эпический роман "Братья Петр и Павел".

В 1999 году возглавил Мемориальный Чеховский театр в Мелихове.