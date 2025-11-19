ИРИ: в России сильно вырос интерес к историческому и семейному контенту

Это видно и в кино, и в блогерском контенте, подчеркнул гендиректор АНО Института развития интернета Алексей Гореславский

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Жанр исторического, а также семейного и детского кино наиболее востребован сейчас в России. Об этом генеральный директор АНО Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский рассказал на встрече со студентами Института "Первая академия медиа" РЭУ им. Г.В. Плеханова.

"На первом месте - исторический контент, интерес к истории за последние четыре года в связи с понятными геополитическими раскладами очень сильно вырос. Это мы видим и в кино, и в блогерском контенте", - сообщил Гореславский.

На втором месте по востребованности - все, что связано с семейным просмотром. "Наблюдается определенная усталость от тяжелого, психологического, мрачного кино, в сложные времена всегда нужна отдушина, а не тяжелые ужастики - кино про маньяков немножко устарело", - пояснил гендиректор ИРИ.

На третьем месте по востребованности детский контент, в особенности фильмы для детей. "Скорее всего это связано с двумя факторами. Первый - это уход в 2022-2023 гг. зарубежного кино с российского рынка - это пять крупнейших киностудий, таких как Disney и многие другие. А второе - прошлый год с замедлением YouTube, из-за чего произошел резкий скачок спроса на детский российский контент", - заключил Гореславский.